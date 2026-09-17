海關機場共檢$145萬毒品　旅客雙鞋內有乾坤跨境販毒　2人被捕

海關表示，前日（15日）及昨日（16日）在香港國際機場偵破兩宗涉及兩名航空入境旅客的販毒案件，檢獲約3.5公斤懷疑大麻花及約1公斤懷疑可卡因，估計市值約145萬元。



圖為首宗案件檢獲的懷疑大麻花。（海關圖片）

首宗案件中，關員前日為一名從泰國曼谷飛抵本港的61歲內地女旅客清關時，在其隨身行李中發現該批市值約70萬元的懷疑大麻花，遂把該名女子拘捕。

第二宗案件中，一名29歲的內地男旅客昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港，關員清關時，在其所穿着的鞋內發現重約1公斤的懷疑可卡因，估計市值約75萬元，遂把該名男子拘捕。

圖為第二宗案件中收藏於鞋內的懷疑可卡因和雙鞋。（海關提供）

首宗案件仍在調查中，第二宗案件的被捕人士已被控一項販運危險藥物罪，案件將於今日（17日）在西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

圖為第二宗案件中收藏於鞋內的懷疑可卡因。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。