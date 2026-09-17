屯門內地男船長吊運貨櫃　跌落12米下船艙罅隙被困　送院搶救不治

屯門發生致命工業意外。今日（17日）凌晨1時左右，警方接報指，貨櫃船上一名男船員從高處墮下，跌落船艙一處罅隙，同事無法救人，於是報案。消防接報到場，涉事船隻同時埋岸，停泊在浩洋街97號對開海面。



至凌晨約3時消防成功救出傷者，但他陷入昏迷，救護員為他進行心外壓急救，隨後由救護車送往屯門醫進行搶救，其間要用自動心肺復甦機，惜至凌晨3時37分宣告不治。



海事處回覆《香港01》查詢時表示，經初步調查後，得悉該艘內河船上一名62歲內地船長於吊運貨櫃期間，意外從高處墮下受傷昏迷，送院後搶救不治。海事處正跟進調查事件，如發現任何人違反海事工業安全法例會依法處理。

事主送抵屯門醫院，經搶救後不治。（資料圖片）

海事處回覆《香港01》稱，今日凌晨約1時20分接報指有人在屯門一艘船上工作，期間意外受傷。經初步調查後，得悉該艘內河船上一名62歲內地船長於吊運貨櫃期間意外從高處墮下受傷昏迷，他被送往屯門醫院後證實死亡。海事處正跟進調查事件，如發現任何人違反海事工業安全法例會依法處理。

警方調查後稱，死者姓李62歲，持內地護照。警方接獲事主同事報案，指懷疑他在貨船上吊運貨櫃期間意外墮下，致頭、背、肩及腳受傷。

人員到場時事主昏迷被送往屯門醫院，其後被證實死亡；經初步調查，相信他工作期間意外從約12米高的貨櫃墮下，死因有待驗屍後確定。