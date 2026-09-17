朱振國離世｜員佐級協會向警隊爭取　舉辦最高榮譽喪禮及安葬浩園

【警員朱振國／朱振國離世／警察因公受傷】警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕對方，結果因失血過多致腦缺氧，全身癱瘓慘成植物人，躺臥病床21年後，於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。



警察隊員佐級協會主席梁俊傑接受《香港01》電話訪問表示，協會正向警隊高層聯絡，爭取替朱振國舉辦最高榮譽喪禮及安葬浩園。他對朱振國離世一事深感難過，希望其家人可以重新振作。警察隊員佐級協會主席顧問、選委界立法會議員陳祖光讚揚朱振國當日英勇表現，即使負傷仍奮不顧身追賊，認為他值得舉辦最高榮譽喪禮。



警察隊員佐級協會，正向警隊爭取替朱振國舉辦最高榮譽喪禮及下葬浩園。圖為朱振國畢業時的照片。

警察隊員佐級協會主席梁俊傑稱，昨日得知朱振國離世消息後，今早馬上向警隊管理層聯絡，為其爭取舉辦最高榮譽喪禮及下葬浩園。他又表示，朱振國遇襲事件後，警隊有不同訓練、宣傳及教育前線人員在執勤時要小心，加強警覺性，如對方手持武器則需盡量保持距離。

他對朱振國離世深感難過，稱已透過福利主任向其家人致以深切慰問，並希望他們可以重新振作，又指如家人有需要幫忙，協會將盡力提供支援。

警察隊員佐級協會主席梁俊傑表示，協會正為朱振國爭取舉辦最高榮譽喪禮及下葬浩園。（資料圖片／廖雁雄攝)

警察隊員佐級協會主席顧問、選委界立法會議員陳祖光表示，據他所知警隊會為朱振國下葬浩園及舉辦喪禮，惟至於是哪一級別喪禮，警隊尚在考慮。陳續指，根據朱振國當日英勇表現，以及在事件中身受重傷躺臥病床長達21年，朱振國是值得舉辦最高榮譽喪禮。

警察隊員佐級協會主席顧問、選委界立法會議員陳祖光就讚揚朱振國當日英勇表現，即使負傷仍奮不顧身追賊，認為他值得舉辦最高榮譽喪禮。（資料圖片）

朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

朱太（中）不時到醫院探望丈夫朱振國（右），期望奇蹟出現。傳媒人「花家姐」（左）亦曾一同探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

廖智勇因案件被判監10年，現已出獄。（資料圖片/陳雯慧攝）

襲擊朱振國的廖智勇，自首後於2006年4月，在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，被判入獄6年。但律政司認為刑期過輕，向上訴庭提出刑期覆核，至2007年1月上訴庭將廖的刑期增至10年。他早年向監管下釋囚委員會申請假釋，委員會鑑於他初犯、年輕及在獄中行為良好獲假釋，但須一直接受感化官監管，至刑期屆滿為止。

朱太於2016年在法庭上，就朱振國遇襲案相關的和解案件，與廖智勇有一面之緣。對於會否原諒襲擊朱振國的廖智勇，她事後表示，發現自己無法原諒對方：「我到現時都好生氣……我到現在都不會原諒他」。即使收到他的道歉信，感覺欠誠意，不認為對方為事件感內疚，「講咩都無用」。

朱振國的媽媽同樣拒絕原諒兇徒：「搞到我兒子這樣，不可原諒。」她提及，朱振國曾到廣州求醫，當時略有好轉，但2008年回港後由於沒有私人看護，無專人按摩，手腳開始萎縮。

2016年索償案達成和解當日，朱母到醫院探望朱振國，向他訴說審訊結果。（資料圖片/受訪者提供）

過往多名前任警務處處長曾到醫院探望朱振國。朱太曾表示，當中對李明逵的印象最深刻，她笑說：「我唔記得嗰名，嗰個高佬（即李明逵），好好人。」朱母同樣認為李明逵是「最有心」。

2007年，時任警務處處長鄧竟成、行動處處長曾偉雄，以及刑事及保安處處長李家超，到廣州軍區廣州總醫院探望朱振國。當時《警聲》報道，鄧竟成對朱振國在自行吞嚥流質食物方面有良好進展感到高興；探訪期間，朱振國精神狀態良好，並不時以眨眼動作示意。