中醫診所賣私煙｜註冊中醫師承認涉案：自己食煙　多出嚟係會賣

海關採取打擊私煙行動，昨日（17日）「放蛇」在荃灣一間中醫診所內搗破一個懷疑私煙倉，檢獲10萬支私煙。《香港01》記者今日（18日）到涉案中醫診所了解，涉事中醫師直認賣私煙：「自己食煙，買多啲返嚟吖嘛，多出嚟係會賣。」



記者到中醫診所了解情況，其間有巿民疑到來求診。（香港01記者攝）

現場是荃灣一幢唐樓的劏房單位，大廈地下和單位門外均掛上「香港註冊中醫師陳XX」的招牌。記者進入時，身穿白色汗衫的陳姓中醫師坐在書桌前，就海關昨日在其診所內搜出大量私煙，他直認不諱：「自己食煙，買多啲返嚟，多出嚟有時會賣，呢啲都唔呃你。太多嘅話，時間太長，發霉呀！所以賣咗畀人哋囉！」至於私煙的來源，他支吾以對：「（我）識人，唔知全名叫咩。」他指每次向供貨人索半箱至一箱煙，放在醫館內的櫃。

當記者展示被捕人照片時，中醫師一時說「應該係我喎」，一時又改口說年紀大「唔記得」，並揚言無須保釋獲准離開海關辦事處：「你以為好嚴重呀？對佢（海關）嚟講，好小意思啫。」

中醫師查看海關拉犯的相片，一時承認是自己，一時又說「唔記得」。（香港01記者攝）

中醫診所傳異味衛生堪憂 訪客一手交錢一手取病假紙

記者現場觀察，中醫診所在一個一劏二的單位內，面積狹窄雜物繁多，廁所門打開傳出強烈異味，衛生狀況堪憂。中醫師就在同一位置休息，穿着背心汗衫和三角內褲，有病人到訪才匆匆拿起佈滿污漬的白袍。

記者登門時已有兩名疑似求診者，未確定他們是否已完成檢查。其中一人要求，由明天起要5天病假的醫生紙；中醫師按其所述開出，並索取100元診金。

兩名疑似求診者，其中一人（右）要求5日病假紙，然後交付100元診金。（香港01記者攝）

海關昨日（9月17日）在荃灣採取反私煙行動，成功搗破一個懷疑私煙零售點。行動共檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約44萬元，應課稅值約32萬元。

經深入調查後，海關人員鎖定一個位於荃灣的中醫診所，懷疑有人以中醫診所作掩飾，實則經營私煙零售點。昨日下午，海關人員於上述中醫診所喬裝顧客進行試購行動，並發現診所負責人以低於法定煙草稅價的價格出售香煙，遂拘捕該名78歲男子，他現已被落案起訴。