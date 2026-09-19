警觀塘繞道一帶打擊危駕　司機時速160公里狂飆左穿右插　2男被捕

警方表示，東九龍總區交通部持續在觀塘繞道一帶展開代號「FASTSHIELD」的執法行動，打擊危險駕駛行為，前日（17日）和昨日（18日）的重點執法時段，繼續進行針對性部署。



行動延續上月的執法策略，以打擊嚴重交通違法行為及減少嚴重交通意外為目標，警員持續以無人機配合隱形戰車執法，先利用無人機從高空視察路面情況，發現懷疑交通違法行為後，再調派隱形戰車對目標車輛進行搜證及執法。



警員利用無人機從高空視察路面情況，發現懷疑交通違法行為後，再調派隱形戰車對目標車輛進行搜證及執法。（警方提供）

行動中，警員共拘捕兩名本地男子，分別25歲和35歲，涉嫌「危險駕駛」。其中一宗個案中，涉案司機在時速限制為80公里的路段，車速一度達每小時160公里或以上，並在行車線之間左穿右插，對其他道路使用者構成嚴重危險。

警員共拘捕兩名本地男子，涉嫌「危險駕駛」，此外，警員偵測到兩輛私家車嚴重超速，將以傳票方式正式檢控。（警方提供）

此外，警員偵測到兩輛私家車嚴重超速，將以傳票方式正式檢控；另一輛私家車則涉嫌非法改裝，不適宜在道路上行駛。行動中，該輛涉嫌非法改裝的私家車及兩輛電單車已被扣留至九龍灣車輛扣留中心作進一步檢驗。所有被捕人已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。

案中電單車已被扣留至九龍灣車輛扣留中心作進一步檢驗。（警方提供）

警方重申，根據《道路交通條例》（第374章），危險駕駛屬嚴重交通罪行，最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，有關司機亦可被判處停牌至少6個月。市民切勿以身試法。