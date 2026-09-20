西環德輔道西電車疑出軌撞城巴　交通燈柱插入巴士車窗一乘客受傷

西環發生一宗涉及電車交通意外。今日（20日）下午5時52分，據報一輛城巴與一輛電車駛至德輔道西444至452號、近香港工業大廈時發生相撞，同時撞毀一支交通燈。意外中，巴士上一名乘客手受傷流血，由救護車送往瑪麗醫院治理。



網上圖片可見，涉事電車懷疑出軌，被撞倒的交通燈柱插入城巴下層右邊車窗位置，車窗玻璃當場粉碎，有碎片四散一地。警方現正調查車禍原因。



運輸署於晚上7時18分表示，因交通意外，德輔道西(來回方向)近山道的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，介乎堅尼地城及港澳碼頭之間(來回方向)的電⾞服務暫停。市⺠請考慮使⽤其他公共運輸服務，現時上址交通繁忙。

香港電車回覆事件指，今日（20日）下午約5時50分，一輛駛往屈地街電車廠的西行電車，於德輔道西近442號出軌後，撞倒交通燈柱，燈柱擊中巴士車身，巴士上一名乘客受輕傷，送往瑪麗醫院治理。事故原因仍在調查當中，香港電車會全力配合相關部門及警方調查。

城巴與電車相撞，一支被撞倒的交通燈柱插入城巴車身。（fb／西環變幻時 Ken Cheung）

城巴與電車相撞，一支被撞倒的交通燈柱插入城巴車身。（fb／西環變幻時 Ken Cheung）