元朗疑狗咬死人｜訓犬師：保持冷靜別尖叫　如跌倒抱頭捲身護頭頸

繼8月20日打鼓嶺坪洋村狗咬死人慘劇後，事隔一個月，再有人疑遭狗隻襲擊死亡。一名27歲女子今日（20日）凌晨前後騎乘共享單車途經壆圍南路近南生圍污水泵房附近時，疑被3隻狗追趕襲擊，全身多處包括頭、頸有不同程度撕裂，送院不治。警方暫未尋獲涉事狗隻，亦暫未能確定品種，但根據閉路電視片段，初步相信為中型犬，不高於單車車輪、不高於50厘米。



犬隻行為顧問及訓犬師Eddie Choi向《香港01》指出，狗隻的天性是會追著高速移動的物件，例如會追趕單車等，多半是出於強烈「地盤意識」。當行人、單車進入狗隻認為的領地範圍時，便有機會出於本能而進行驅趕。面對上述情況首要保持冷靜，切勿驚慌。

圖為涉案單車。（李家傑攝）

Eddie指，如在騎單車途中遇到狗隻追趕，首先應與狗隻保持距離及保持鎮定，切勿尖叫，因尖叫有機會刺激到狗隻，或致牠們進行襲擊。騎單車人士應繼續朝著自己原本要離開的方向前進，只要遠離其領地範圍，狗隻通常會停止追趕。

他特別強調，騎單車人士要保持平穩，「千祈唔好跌落地」。因為騎在單車上能保持一定的高度優勢，處於相對安全的位置；一旦因緊張而跌倒，便會給予狗隻可乘之機，增加被咬傷的風險。

萬一真的不幸跌倒、或如被狗隻撲跌等，Eddie表示只能盡辦法保護自己的頭、頸等致命傷位置。他續指，如果當時身上有袋有背囊等，盡可能阻隔住；甚至將跌低的單車分隔自己與狗隻。如果什麼都沒有，就只好雙手抱頭、將身體捲曲。因如不幸被咬，即使手腳等肌肉受傷，復原機會亦較大，故應盡量避免頭頸等致命部位受創。

警員到場調查。（李家傑攝）

至於行人途經時遇上野狗，則應慢慢向後退，千萬別跑、別嚇牠們。此外，他亦不建議與狗隻打鬥，否則普通人很難面對多隻狗。

而涉事的狗隻屬何品種，Eddie直言未有看過閉路電視片段，故不作猜度。不過，他指鄉郊地方有不少為唐狗的流浪狗或放養狗，而唐狗的性格其實甚少主動攻擊，多數只會驅趕出其「地盤」而已。

警員到場調查。（李家傑攝）

案發在今日凌晨零時43分，途人報案指發現27歲女事主倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，她送院後不治。警方今午交代案情，指零時前後，女死者騎乘共享單車途經案發地點時，曾被3隻狗追趕，頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間，亦發現有野豬及流浪狗出沒。

警方指，暫未捉到涉事狗隻，亦未能確定狗隻品種，正調查有否狗主抑或流浪狗；但根據閉路電視片段，初步相信涉事狗隻為中型犬，不高於單車車輪、不高於50厘米。案件交由元朗警區重案組調查，人員已將有關案件資料轉交漁護署跟進。