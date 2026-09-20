元朗疑狗咬死人｜警調查有否狗主　施政報告計劃檢視危險狗隻規例

上月本港接連發生「狗咬狗」及「狗咬人」事件，今日（20日）凌晨元朗又有一名27歲單車女，懷疑被3隻狗追趕襲擊，全身多處撕裂送院不治。狗隻襲擊的致命慘劇接踵而來，大眾關注如何管控大型及危險犬隻。行政長官李家超在8月底曾提及，狗主責任非常重要，政府亦會檢視相關法例。上周三（9月16日）《施政報告》，政府正計劃全面檢視《危險狗隻規例》，並考慮「加辣」，針對狗主不願「勒住」愛犬而拒繫狗繩等亂象提高罰則。



不過，今日的慘劇，警方仍未捉到涉事數隻狗，正追查有否狗主抑或只是流浪狗。執業大律師陸偉雄稱，近期慘劇反映現行罰則「過份輕」，甚至不足；但如是流浪狗則無法追究，只能自己加倍小心。翻查資料，漁護署每年大約捕獲400隻流浪狗，人員會檢視清楚狗隻有沒有主人及安排評估，只要行為及健康良好就會安排領養，否則才會考慮人道處理。



今日（9月20日）案發後，警員在場調查。（李家傑攝）

陸偉雄：流浪狗無畜養人 法律上幾乎無法追究

執業大律師陸偉雄接受《香港01》電話訪問時表示，由於流浪狗、野豬及猴子等野生動物並無畜養人，若市民不幸遇襲，在法律上幾乎無法追究任何人的責任。他特別提醒市民，切勿為防身而刻意攜帶棍棒外出，否則一旦被警方截查，有機會干犯「藏有攻擊性武器」罪；若無故驅趕或毆打野狗，亦可能觸犯「虐畜罪」。為求自保，陸偉雄認為建議市民盡量避免於夜間行經流浪狗出沒的路段，出入時最好結伴同行，以策安全。

漁護年捕400隻流浪狗 如行為健康良好安排領養

翻查資料，漁護署每年大約捕獲400隻流浪狗，如無人認領，平均會留在動物管理中心約53日，另外人員會利用4天，檢視清楚狗隻有沒有主人及安排評估，只要行為及健康良好就會安排領養，否則才會考慮人道處理。

今日（9月20日）案發後，警員到場調查。（李家傑攝）

陸偉雄：如有人養 現行罰則「過份輕」

陸大狀續指，若有飼養的狗隻咬人，根據《狂犬病條例》第24(1)條，狗主必須即時向警署舉報，並將狗隻隔離，等候警署主管人員進一步指示（基於狂犬病風險）。任何人違反上述指引，根據《狂犬病條例》第24(2)條，可被罰款1萬元。

他續指，如涉事為格鬥犬，如，根據《危險狗隻規例》（第 167D 章）格鬥狗隻在公眾地方時，必須穩妥地戴上口罩以防止其咬噬任何人，並被人用一條不超過1.5米長的狗帶穩妥地牽引，並須時刻佩戴指定的鮮黃色配紅色斜條識別頸圈，如違法管有最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

陸偉雄認為，近日發生數次狗咬狗、狗咬人事件後，反映出現行罰則是「過份輕」甚至不足。他指，法例需急切性修改，例如加重刑罰，而狗咬人的罪行情況亦需重新再立例，希望可以達「立竿見影」之效。他表示，對上一宗狗隻咬人案件言猶在耳，短時間內竟再發生致命事故。現行法例最高刑罰與一條寶貴人命的喪失相比，完全不成正比；目前的懲罰機制根本無法對部分態度怠惰的狗主構成足夠阻嚇力。

今日（9月20日）案發後，警員到場調查。（李家傑攝）

8月17日元朗「狗咬狗」事件

拉里與家中細狗相處良好。（毛守救援提供圖片）

上月17日，一隻重逾50公斤的西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在元朗元龍街及YOHO先後襲擊一隻比熊犬及一隻貴婦狗，導致兩隻狗死亡。漁護署事後到場，將「拉里」帶走扣留，事後亦發現原來「拉里」早於7月份亦曾咬傷一隻哥基犬。

事後狗主稱，被漁護署人員勸他簽署棄養書，同意將狗隻交漁護署處理，但狗主不知道所謂「處理」的意思是否指人道毀滅，曾向漁護署要求取消棄養。8月20日「拉里」的52歲狗主被控告一名52歲男子沒有妥善管控大型狗隻，並正跟進根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章）加控其他控罪。

男子上前制止大狗但無果。（小紅書圖片）

8月20日打鼓嶺坪洋村狗咬死人

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

及至8月20日，打鼓嶺坪洋村更發生一宗懷疑狗隻咬死人慘劇，一名33歲姓黃女子在坪洋村經營毛界限寵物酒店及犬隻訓練學院。事發較早前，黃女收養了一隻1歲4個月大的啡色混種雄狗「太陽」，而「太陽」懷疑有美國惡霸犬或比特鬥牛㹴血統。當日黃女餵飼「太陽」後，試圖將狗隻放入犬舍籠中，惟狗隻極力拒絕並激烈掙扎。黃女隨即跌倒在地，狗隻發狂發動攻擊並瘋狂撕咬。

黃女與狗隻隨後一同掙扎走出犬舍外草坪，最終倒臥草地上不再動彈。女事主的友人發現她倒臥草坪，遂報警求助。救援人員接報抵達後進入草坪，證實黃女已無生命跡象。漁護署亦證實涉案狗隻有格鬥犬血統，並將狗隻帶走。

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上周三（9月16日）《施政報告》提出今年年底諮詢立法會，加強打擊殘酷對待動物，以及非法管有或使用狩獵器具等，爭取明年完成修例。

另外，政府亦計劃檢視《危險狗隻規例》等有關飼養和管束寵物的規定，並且加強「妥善照顧動物」的宣傳和教育，如大型犬隻在公眾地方如沒有繫上狗帶，現時罰則是罰款2.5萬元及監禁3個月。

消息指，政府亦考慮「加辣」，因部份愛犬之人不願在公眾地方使用狗帶，擔心會「勒住」犬隻。消息又指，為防止動物在公眾地方或行為失常，強調狗主應負上管控寵物的責任，令香港成為「人寵共融」的城市，因此有必要加強罰則、宣傳及教育。