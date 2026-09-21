有片｜荃灣兄弟疑為父遺產爆爭執　當街肉搏扭打　雙雙被捕送院

荃灣發生街頭打鬥案。今日（21日）下午3時39分，據報有兩名男子於沙咀道289號附近打交，有男途人見狀報案求助。救援人員接報到場，發現一名姓陳（62歲）男子胸口痛及手有刮痕；另外一名姓陳（60歲）男子則眼角流血及胸口痛，兩人雙雙被送往仁濟醫院治理。警方經調查後，以「在公眾地方打鬥」拘捕該兩名男子。



網上流傳事發時的片段顯示，在恆生荃灣大廈外，兩名中年男子發生肢體推撞，另一名身穿藍色間條上衣的男子在旁試圖勸阻。其後有人失去平衡倒地，隨即扭打成一團。據了解，兩名男子為兄弟，其中兄長要求胞弟償還款項，惟弟弟拒絕，雙方隨即就父親的遺產及金錢分配問題發生激烈爭執，繼而動武。



網上流傳事發時的片段顯示，在恆生荃灣大廈外，兩名中年男子發生肢體推撞，另一名身穿藍色間條上衣的男子在旁試圖勸阻。其後有人失去平衡倒地，隨即扭打成一團。( fb/港澳執法人員、江湖猛人及突發事件關注組 Hafiz Muhammad Asif）

影片長約23秒，可見一開始有2名中年漢互相拉扯，另一名穿藍間條衫的男子則在旁阻止。其後，背包男在糾纏間，被黑衫男推倒在地上，其中有人稱：「唔好打，唔好打！」背包男從地上站起身後，黑衣男的情緒依然激動且不肯放手，3人繼續在店舖牆邊推擠。最終，穿藍色間條衫男子努力擠到兩人中間，用身體將雙方隔開以阻止衝突進一步惡化。此時，現場有人高呼：「報警呀！報警呀！」

網上流傳事發時的片段顯示，在恆生荃灣大廈外，兩名中年男子發生肢體推撞，另一名身穿藍色間條上衣的男子在旁試圖勸阻。其後有人失去平衡倒地，隨即扭打成一團。( fb/港澳執法人員、江湖猛人及突發事件關注組 Hafiz Muhammad Asif）

網上流傳事發時的片段顯示，在恆生荃灣大廈外，兩名中年男子發生肢體推撞，另一名身穿藍色間條上衣的男子在旁試圖勸阻。其後有人失去平衡倒地，隨即扭打成一團。( fb/港澳執法人員、江湖猛人及突發事件關注組 Hafiz Muhammad Asif）