元朗疑狗咬死人｜案發現場泵房對開 今日新安裝兩天眼鏡頭
撰文：凌逸德
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元朗一名27歲女子，昨日（20日）凌晨被發現倒斃在壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方翻查閉路電視發現她曾被3隻狗追趕，懷疑她可能被狗咬死。
《香港01》記者今午（21日）重返案發現場，發現單車徑旁邊有防撞柱上遺下血跡。此外，記者亦發現案發現場附近的泵房，今日（21日）新增兩支閉路電視鏡頭，分別安裝在泵房外的圍欄上，相信能拍攝到更多不同角度。《香港01》正向警方查詢。
警方較早時召開記者會交代案情，指經翻查閉路電視記錄後，發現死者於9月19日晚上約11時40分，獨自離開港鐵元朗站後，踏乘共享單車返回住所。至晚上11時55分，距離案發地點約30米外之閉路電視片段，拍得死者途經壆圍南路時，先後被3隻狗尾隨追趕。片段顯示其後並無其他可疑人或車輛經過該處。
現場沒有閉路電視拍攝到事發一刻。保安局局長鄧炳強今日在電台節目中表示，「銳眼」計劃閉路電視主要作用是防止罪案，會謹慎檢視是否需要，加裝閉路電視：「如果係賊，裝咗CCTV，佢都會驚而唔犯法；但對狗來謂，佢唔會知道你裝咗CCTV而唔去咬人嘛。」
《香港01》記者今日在現場視察時，發現泵房外與昨日明顯有不同，就是新安裝了兩支閉路電視鏡頭。其中一支相信可拍攝到整條單車徑直路，距離事發現場僅10米多；兩支新增鏡頭相距約50米。而原本泵房近大門的閘內亦有一支鏡頭，可拍攝到泵房門外情況。
▼9月21日漁護署與警方到現場附近捕捉流浪狗▼
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