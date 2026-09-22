搭的士派毒｜律師籲鑑貌辨色暗中求助　司機遇截查交車Cam證清白

一名青年懷疑包車穿梭區內多個地點「派毒」，幸的士司機醒目察覺異樣，立即向同行通報，並由行家代為報警將歹徒繩之於法。有大律師指出，當司機接載可疑乘客，切忌「不聞不問」，否則如置身於最危險的境地，一旦遇上警方路障截查，極可能被懷疑是同黨而陷入被捕風險。



大律師陸偉雄。（資料圖片）

大律師陸偉雄指出，的士司機並非「乘客想去邊就去邊」，日常接載乘客時應鑑貌辨色。若乘客要求前往僻靜地方或要求前往多個地點落車，應提高警覺，評估是否涉及毒品交收等違法活動。

此外，司機在行車途中亦可留意乘客對話內容是否涉及不法勾當，陸偉雄強調並非特意窺探他人私隱，而是為了保障自身安全。

他指出，若司機對可疑乘客不聞不問，無疑「將自己放喺最危險嘅境地」，一旦其後被警方截停並搜出毒品，司機將難以解釋，警方亦有合理理由懷疑是同黨。

不過有部分情況下司機避無可避，例如接載乘客半路遇到警方路障。陸偉雄表示，若警員在乘客身上搜出毒品，司機亦會有嫌疑，而被帶返警署，甚至即時拘捕。他建議，司機遇此情況宜清晰解說，準確交代乘客的上車地點及行程細節，提供車Cam片段，證明自己與乘客並不認識，且對違法行為毫不知情。若有充分解釋加上車Cam片段佐證，警方能釐清司機與事件無關。

至於發現可疑乘客後的報警方式，陸偉雄強調必須以安全為第一大前提，切忌太張揚。他建議，司機在駕駛期間可留意路面情況，若發現警車或巡邏警員，可在安全情況下立即停車求助。他又建議的士台與司機之間建立共識與暗號，讓同行能即時意會並代為報案。