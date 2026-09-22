校運會外派運動飲品疑現針孔｜盤點本港歷年駭人飲品「加料」案

觀塘一間中學，今日（22日）在黃大仙斧山道運動場舉辦學校運動會期間，有學生於在午飯時間在運動場外收到免費派發的運動飲品，據悉為內地知名品牌農夫山泉旗下的運動飲品「尖叫」。惟有細心學生發現，該批飲品的包裝上竟有懷疑針孔，恐有人將不明液體注入飲品內，學校老師獲悉後將所有相關飲品收起。警方接報到場了解情況，並在垃圾桶內檢走一些飲品膠樽調查。



香港近年出現數宗「加料」飲品案件，包括去年發生「尿液可樂」事件，一名9歲男童飲用後不適求醫；以及2016年牛頭角地鐵站7-11便利店發生「落藥」朱古力奶，男子飲用感到不適，嘔吐大作，其後發現紙包飲品上有小孔。



有關運動能量飲品為農夫山泉旗下的運動飲品「尖叫」。（農夫山泉香港 Nongfu Spring HK網頁相片）

學校老師收起涉事飲品。（圖片來源：Threads / 0716ckvsa）

據知有關飲品為農夫山泉旗下的運動飲品「尖叫」。據其網頁簡介，「尖叫」系列有西柚味 、黃金桃味、柑橘味同檸檬味，從去年6月起在香港上架。

一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，去年涉將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，再將汽水放上多間超市的貨架上。（資料圖片/黃學潤攝）

本港曾發生多宗飲品「加料」食安事件，2025年一名六旬漢疑不滿被超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂、七喜後，再放上深水埗、旺角、灣仔區多間超市貨架長達一年，直至一名9歲男童曾購買含尿液可樂，飲用後不適求醫，揭發事件。

其後多間惠康及百佳的分店均發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如樽蓋被開、有尿味、樽底有沉積物、瓶內液體呈黃色，以及容量較平常多等 。翻查閉路電視片段後，發現男子多次將涉案可樂放在貨架上後離開現場。

懷疑被人打針注射毒物飲品為維他朱古力奶250毫升包裝。(資料圖片)

2016年，牛頭角地鐵站7-11便利店亦發生「落藥」朱古力奶事件。一名男子購買兩盒250毫升紙包維他朱古力奶，帶返位於鴻圖道公司飲用後感到不適，嘔吐大作，其後發現紙包飲品上有小孔，頓覺可疑，懷疑被人落藥，警方懷疑兇徒模仿內地迷魂黨手法，瞄準女士或小童下手。

1994年7月至1995年2月期間，綽號「柳記豪」的懲教署前職員郭育豪，於多區便利店將迷藥注射入紙包檸檬茶，並放入便利店雪櫃內。當事主購買飲至神志不清後，他尾隨對方，然後對搶掠事主銀行卡取款，作案超過20宗。郭其後禁錮一名女子，並企圖勒索她30萬元，卻因事敗洩露行蹤，最終被捕，判囚14年。