校運會外派運動飲品疑現針孔｜據知有人飲後不適　警搜垃圾桶蒐證

觀塘一間中學今日（22日）在黃大仙斧山道運動場舉行運動會，午飯期間運動場外有人派發品牌為「尖叫」的運動飲品，惟有學生發現飲品包裝上疑有針孔，憂有人注入不明激體，通知家長報警；校方得悉事件後收起相關飲品。



《香港01》記者到斧山道運動場了解，現場消息指，有學生疑飲用相關飲品後不適。大批探員趕抵斧山道運動場調查，有探員在場外垃圾桶蒐證，發現「尖叫」飲品膠樽即檢走作為證物；另有探員進入運動場內了解事件。據知派發飲品位置位於永定道，距離運動場一小段距離。有學校職員透露，相關飲品是在運動場外派發，並非由學校安排；校方正向學生了解事件，並會協助警方調查。



觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔，大批探員接報到場調查及蒐證，檢走「尖叫」飲品樽作證物。（林振華攝）

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔。據悉飲品並非由學校安排派發，派發位置在永定道一屋苑對開，距離運動場一小段距離。（林振華攝）

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔，大批探員接報到場調查及蒐證。（林振華攝）

警方表示，於今日下午2時正，接獲一名家長報案指，其孩子在斧山道運動場參加學校運動會，場外有人派發飲品，飲品包裝卻懷疑發現針孔。警方派員到場了解，現將案件列作「求警調查」，交由黃大仙刑事調查隊跟進。

學校老師收起涉事飲品。（圖片來源：Threads / 0716ckvsa）

有疑為該校學生在社交平台發帖，指午飯時間學生離開運動場用膳，有人免費派發「尖叫」運動飲品。惟有學生發現飲品包裝上有懷疑針孔，恐有人將不明液體倒入飲品內。學校老師得悉事件，隨即收起相關飲品。