街頭MMA．有片｜油麻地兩躁漢互毆　扯髮出拳拖鞋打臉打到出馬路

油麻地爆發街頭打鬥事件。網上片段流傳，兩名男子在寧波街近新填地街街頭發生激烈肢體衝突，其中一人扯住對方頭髮將其摔倒在地，隨後更執起拖鞋打對方頭部；兩人一路從街頭糾纏扭打至街尾，其後捱打男子反擊，追逐對方並揮拳相向。片中見到兩人更一度在馬路中心互毆，返回行人路不久即有車駛過，險象環生。



畫面中穿深色上衣、迷彩短褲男子，與穿淺藍色恤衫、深色長褲及白鞋的男子激烈衝突。（網上片段截圖）

網上片段顯示，一名穿深色上衣、迷彩短褲，左腳赤腳的男子，與一名穿淺藍色恤衫的男子在行人路爭執。迷彩褲男情緒激動，突然出手扯住恤衫男的頭髮，將其猛力摔出馬路中心。恤衫男未能及時起身，迷彩褲男乘人之危，再出「勾拳」揮向對方頭部。

恤衫男隨後狼狽掙扎站起，兩人隨即相繼返回行人路，繼續互相拉扯、推撞對峙。恤衫男站穩後，揮出直拳，打出對方下頜。其間迷彩褲男亦不甘示弱，一度拾起地上的拖鞋拍打對方臉部，場面混亂。

雙方衝突並未平息，迷彩褲男一度拔腿逃跑，惟恤衫男未有罷休，一直緊隨在後。迷彩褲男一度仆倒在地，恤衫男追至其身旁時亦一度失足幾乎跌倒。兩人站起後又繼續互毆，一路從大街扭打至轉入新填地街的市集排檔對開。雙方互相叫罵、揮拳糾纏，過程中一度分開又再互相追逐，片段亦告一段落。