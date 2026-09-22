運動飲品疑現針孔｜網傳輕擠樽身唧出液體短片　網民：尖唔尖叫？

黃大仙斧山道運動場今日（22日）發生運動飲品疑現針孔事件。瑪利諾中學舉行陸運會期間，有校外人士在場外免費派發「尖叫」品牌運動飲品。多名學生飲用後感到身體不適，至少12人需送院治理。



事件曝光後，網上更流傳一段懷疑涉事飲品瓶身疑有針孔的片段。有學生在疑為運動場看台，輕輕擠壓懷疑涉事的「尖叫」飲品膠樽時，樽身位置隨即有液體透過微小孔洞呈水柱狀唧出。發文者直呼「有冇人性？」，又指「有啲大概有五個針孔」，引起網民憂慮有下藥疑雲，「今鋪你地尖唔尖叫？」



樽身下方位置隨即有液體透過微小孔洞呈水柱狀唧出。（Threads ugguojgf）

有學生輕輕擠壓懷疑涉事的「尖叫」飲品膠樽樽身時。（Threads ugguojgf）

事發今日下午2時正，接獲一名家長報案指，其孩子在斧山道運動場參加學校運動會，場外有人派發飲品，飲品包裝卻懷疑發現針孔。警方派員到場了解，現將案件列作「求警調查」，交由黃大仙刑事調查隊跟進。

事件中，最少12名學生飲用涉事飲品後肚痛不適，早前在學生向《香港01》記者透露，大部分飲品「係瓶蓋下面吉咗窿」，亦有部分針孔在「樽外圍」，當擠壓涉案飲品時「（液體）唧到出嚟！」。

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多輛救護車駛入運動場內，初步逾12人報稱不適。(林振華攝)

現場有大量救護車到達現場，有救護員為學生檢查。大批探員亦趕抵斧山道運動場調查，有探員在場外垃圾桶蒐證，發現「尖叫」飲品膠樽即檢走作為證物；另有探員進入運動場內了解事件。

瑪利諾中學回覆《香港01》查詢表示，有校外人士於陸運會場地外，向學生派發樽裝飲料，派發者與學校無任何關係，校方事前及事後亦沒有收到通知。由於懷疑部分飲品包裝膠瓶破損，基於學生健康考量，校方已呼籲學生切勿飲用，並收回相關飲品。