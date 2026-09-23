狗襲擊郵差｜香港郵政：檢視需否優化現行預防被狗咬指引及裝備

9月20日凌晨，元朗壆圍南路發生一宗懷疑狗咬人慘劇，一名27歲女子騎共享單車回家途中，懷疑遭3隻狗襲擊致死。香港郵務職工會理事長張偉權，今日（23日）接受電台訪問時透露，狗疑咬死人悲劇發生前，一名郵差本月較早時在元朗米埔騎單車派信期間，亦被狗咬傷。



香港郵政回覆《香港01》查詢時證實事件，稱會為涉事郵差提供所需協助，並已聯絡狗主，亦即時通報警方及漁農自然護理署跟進；亦會檢視是否需要優化現行指引及裝備，保障前線同事的工作安全。



被狗襲擊的郵差，其左後背部有明顯抓痕及撕裂傷痕，並仍在流血。(香港郵務職工會提供圖片)

香港郵務職工會向《香港01》提供該名郵差的受傷相片，可見其左邊背部有抓痕及撕裂傷，鮮血淋漓；右邊小腿後方膕窩對落位置，有明顯咬痕。其郵差衫褲制服亦毀爛。據了解，狗主報稱原本綁着該隻狗的繩索斷裂，事後已將狗帶回屋內安置。

遇狗襲擊的郵差，右邊小腿後方亦有咬痕。(香港郵政職工會提供圖片)

香港郵政向《香港01》證實事件，指一名郵差於9月18日在新田米埔村，執行派遞職務時被狗隻咬傷。該名郵差當日於醫院接受治療後已即時出院。香港郵政非常關注事件，事發後已慰問涉事郵差，並與其保持密切聯繫，提供所需協助。 此外，香港郵政已聯絡狗主，並即時通報警方及漁農自然護理署跟進。

香港郵政表示，十分重視人員職業安全和健康，會定期為郵差安排預防被狗隻咬傷之訓練課程，以及提供相關工作指引與培訓。針對是次事件，香港郵政已向涉事地點附近的住戶及其他經常有狗隻出現的地點派發宣傳單張，呼籲狗主小心看管狗隻。

根據職業安全健康局建議，前線人員在遇到狗隻時可善用隨身物件阻隔狗隻，作為防護裝備。香港郵政會與有關部門保持緊密溝通，以檢視是否需要優化現行指引及裝備，保障前線同事的工作安全。