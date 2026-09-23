狗襲擊｜郵差米埔村派信遭咬傷背及腿　狗主報稱繫繩斷裂放回屋內

9月20日凌晨，元朗壆圍南路發生一宗懷疑狗咬人慘劇，一名27歲女子騎共享單車回家途中，懷疑遭三隻狗襲擊致死。香港郵務職工會理事長張偉權，今日（23日）接受電台訪問時透露，狗疑咬死人悲劇發生前，一名郵差本月較早時在元朗米埔騎單車派信期間，亦被狗咬傷。



香港郵務職工會向《香港01》提供該名郵差的受傷相片，可見其左邊背部有抓痕及撕裂傷，鮮血淋漓；右邊小腿後方膕窩對落位置，有明顯咬痕。其郵差衫褲制服亦毀爛。據了解，狗主報稱原本綁着該隻狗的繩索斷裂，事後已將狗帶回屋內安置。



被狗襲擊的郵差，其左後背部有明顯抓痕及撕裂傷痕，並仍在流血。(香港郵務職工會提供圖片)

張偉權稱，遇襲郵差當日騎單車派信，下車準備將信件放入信箱時，一隻狗突然從後方撲出，直接咬傷其腰部及腳部。他指出，前線郵差目前處於「零防護裝備」狀態，但即使自備工具防身，亦隨時面臨被屋主投訴「使用攻擊性武器」的兩難局面。他強調，保障郵差安全的最關鍵因素在於狗主自律，呼籲他們妥善管束犬隻。

遇狗襲擊的郵差，右邊小腿後方亦有咬痕。(香港郵政職工會提供圖片)

據了解，警方於9月18日下午2時接報指，一名44歲姓莫男郵差，當時在青山公路附近派發完信件，途經米埔村。其間，一隻狗突然從背後撲上咬傷郵差，造成背部左側、及右小腿後側關節流血，受傷郵差隨即報警。

警方到場調查後，找到姓黃76歲男狗主，有人聲稱，狗隻原先被用狗隻牽引繩繫於一間屋的後巷，但事發後發現該繩已經斷裂。事件發生後，狗主已將狗帶至屋內安置。

受傷郵差由救護車送往北區醫院治療，警方將案件列為「狗隻咬傷」處理，警方已即場通知漁護署，並將轉介至漁護署跟進事件。