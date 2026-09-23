肉毒桿菌中毒｜尖沙咀女子中毒送院　41歲男涉非法行醫共2罪被捕

衞生署衞生防護中心本周一（21日）公布，正調查一宗注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案。個案涉及一名35歲女病人，她在本月17日（上周四）於尖沙咀中間道遠東大廈的住宅單位內，接受現場人員在其臉部注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑，18日（上周五）因出現眼瞼下垂、呼吸困難和四肢無力等症狀，到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治療，目前情況穩定。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素而導致肉毒桿菌中毒。



警方表示，接獲相轉介後，經進一步調查後，尖沙咀警區雜項調查小隊聯同衞生署人員今日（23日）下午約1時半採取聯合行動。執法人員在尖沙咀區拘捕一名41歲姓譚本地男子，涉嫌「非法行醫」及「管有第一部毒藥」被捕。他已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到，案件交由尖沙咀警區雜項調查小隊跟進，人員亦在現場檢獲5盒屬第一部毒藥的藥劑。



衞生署衞生防護中心早前公布，正調查一宗注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案。(資料圖片)

警方強調，根據《醫生註冊條例》（第161章）第28條，任何人如非註冊而進行醫學診斷、醫藥治療或施行醫藥治療 (包括外科手術)，並導致他人受人身傷害，即屬刑事罪行，一經定罪，可判監禁7年。 另根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）第23條，任何人不得管有毒藥表第一部所列毒藥，一經定罪，可處罰款港幣100,000元及監禁兩年。警方呼籲市民切勿光顧無牌醫生進行任何治療或注射，以保障自身安全。

病人：相信負責注射人員為註冊醫生 但未能確認姓名和資歷

衞生防護中心當時指出，據35歲女病人提供資料，她於17日在尖沙咀中間道遠東大廈的住宅單位內，接受現場人員在其臉部（包括額頭兩側、眉間及下頜位置）注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑。病人表示，相信負責注射的人員為註冊醫生，但她未能確認注射人員的姓名和資歷。

至18日，該名女病人因出現眼瞼下垂、呼吸困難和四肢無力等症狀，到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治療，目前情況穩定。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素而導致肉毒桿菌中毒。相關流行病學調查仍在進行中。