肉毒桿菌中毒｜35歲女尖沙咀遠東大廈住宅注射後呼吸困難　現留醫

衞生署衞生防護中心今晚（21日）公布，正調查一宗注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案。個案涉及一名35歲女病人，她在本月17日（上周四）於尖沙咀中間道遠東大廈的住宅單位內，接受現場人員在其臉部注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑，18日（上周五）因出現眼瞼下垂、呼吸困難和四肢無力等症狀，到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治療，目前情況穩定。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素而導致肉毒桿菌中毒。



衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案。(資料圖片)

病人：相信負責注射人員為註冊醫生 但未能確認姓名和資歷

衞生防護中心指，據35歲女病人提供資料，她於17日在尖沙咀中間道遠東大廈的住宅單位內，接受現場人員在其臉部（包括額頭兩側、眉間及下頜位置）注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑。病人表示，相信負責注射的人員為註冊醫生，但她未能確認注射人員的姓名和資歷。

至18日，該名女病人因出現眼瞼下垂、呼吸困難和四肢無力等症狀，到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治療，目前情況穩定。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素而導致肉毒桿菌中毒。相關流行病學調查仍在進行中。

涉事處所位於尖沙咀中間道遠東大廈。（GoogleMap截圖）

衞生防護中心指，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷；並提醒市民來源不明的針劑有可能混雜其他雜質或劑量參差，沒有品質及效果保證，應拒絕接受注射；如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。