第94屆國際刑警大會｜11月舉行　跨部門3000人演習　模擬生化恐襲

為確保今年11月底在香港舉行的「國際刑警組織第94屆全體大會」順利進行，警務處昨晚（23日）聯同多個政府部門及相關機構，在香港會議展覽中心、維多利亞港及西九龍一帶進行跨部門綜合演習。



演習動員約3,000名政府部門及相關機構的人員參與，包括警務處、消防處、醫院管理局、香港會議展覽中心（管理）有限公司、西九文化區管理局等。

警務處昨晚（23日）聯同多個政府部門及相關機構，在香港會議展覽中心、維多利亞港及西九龍一帶進行跨部門綜合演習。圖示消防處人員於現場進行洗消程序。（警方圖片）

是次演習包括大會開幕式與閉幕式實地彩排，並演練一系列會議安排與措施，包括貴賓蒞臨的安保部署與交通指揮協調、模擬約1,000名與會代表在主會場內的人流管理和往返周邊活動會場的安排、會場指揮中心運作調度，以及無線網絡壓力測試。警方期望透過全方位演習確保全體大會各環節緊密聯動、安全有序，顯示香港籌辦國際盛事的能力與決心。

演習亦模擬在招待酒會舉行期間，發生疑似生化恐怖襲擊，一個無人看管的背包突然釋出不明氣體，造成多人不適；而同一時間，會場附近亦發生其他突發事故，多個部門及機構迅速啓動緊急應變機制應對。是次演習全面測試相關持份者在即時戰術介入、緊急應變、傷者洗消和分流，以及處理可疑物品和受影響人士等關鍵環節的協調能力，透過完善應急預案，進一步提升跨部門的反恐準備及事故應變能力。

演習動員約3,000名政府部門及相關機構的人員參與，包括警務處、消防處、醫院管理局、香港會議展覽中心（管理）有限公司、西九文化區管理局等。保安局局長鄧炳強及警務處處長周一鳴到場視察演習。演練後，鄧炳強讚揚各部門的專業表現及協調配合。

中央政府於本年初成立「第94屆全體大會組委會」，下設秘書處及各工作組，統籌全體大會各項籌備工作。特區政府高度重視辦會工作，設立三層指揮及協調架構，包括由政務司司長主持的督導委員會、保安局局長領導的跨部門工作小組，以及警務處處長帶領的警隊籌備工作小組。自籌備工作開展以來，在組委會的指導與支持下，香港特區政府各相關部門全力以赴落實各項會務安排及安保措施，為舉辦這項國際盛事作好全面準備。