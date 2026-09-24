警反詐騙及洗黑錢行動破81宗案　拘116人最細17歲　涉款約$1.9億

警方指，西九龍總區及其轄下分區刑事部，於9月14至24日在區內展開代號「火痕」的打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區共拘捕116人，年齡介乎17至77歲。



調查顯示，被捕人涉嫌與81宗詐騙案件有關，當中包括網上購物、投資、求職及電話騙案等，涉款共約1.9億元。被捕人大部分懷疑為傀儡戶口持有人。



西九龍總區打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區共拘捕116人。（資料圖片）

被捕人士包括1名非華裔男子、1非華裔女子、1名外籍女子、13名內地男子、1名內地女子、66名本地男子及33名本地女子，年齡介乎17至77歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第17條，一經定罪，最高可被判處監禁十年。洗黑錢亦屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，警方會對檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時向律政司徵詢意見，根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。市民如有任何懷疑，可致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。