尖沙咀酒吧命案︱增至2人落網　涉助棄屍而被通緝44歲女職員自首

尖沙咀今日（24日）凌晨發生棄屍命案。加拿分道25至31號一間「樓上吧」的49歲姓黎男職員懷疑暈倒後，被兩名男女職員合力用凳搬落樓，放到對面電單車「骨位」，救援人員到場證實事主明顯死亡；警方事後在涉事酒吧檢獲毒品及吸毒工具。報案的28歲酒吧男職員涉嫌阻止合法埋葬屍體、經營毒窟、販運危險藥物及未能出示身份證明文件被捕。



警方事後亦追緝另一名涉案酒吧女職員。消息稱，今日中午時份，該名44歲姓張女職員，前往尖沙咀警署自首。油尖警區重案組繼續跟進。

案發後現場所見，該具遺體由帳篷遮掩，警員到場調查。（陳永武攝）

事發於今日（24日）凌晨1時38分，警方接獲28歲姓吳酒吧男職員報案，指該名姓49歲姓黎男子，在尖沙咀河內道1號對開暈倒。人員接報到場，黎男於現場被證實死亡。

經初步調查後，警務人員相信黎男在酒吧內懷疑暈倒後，被一男一女酒吧女職員搬至河內道1號對開，女職員其後逃去。隨後人員在酒吧內檢獲約50克懷疑霹靂可卡因、一批懷疑用作吸食毒品的工具及現金約8.2萬元。

警方調查後，以涉嫌阻止合法埋葬屍體、經營毒窟、販運危險藥物及未能出示身份證明文件拘捕吳男，現正被扣留調查。案件交由油尖警區重案組跟進。消息稱，案中3人均為酒吧職員，黎男在酒吧廁格暈倒，其後被吳男及張女二人，合力用凳搭落樓，放於電單車位。

男死者當時坐在凳上。（受訪者提供）

警員到場調查。（陳永武攝）