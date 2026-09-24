寄港陶瓷包裹藏5.7公斤K仔　21歲女疑為數千元販毒　父收件同被捕

香港海關破獲一宗海外包裹毒品及私煙案件，截查一件由德國寄抵香港、報稱載有陶瓷的速遞包裹。關員於陶瓷碎塊中，檢獲約5.7公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。海關隨後於昨日（23日）下午展開監控遞送行動，在上水一村屋單位外拘捕一名55歲本地男子，負責收取包裹。人員其後在附近截查另一輛私家車，搜出約27,000支懷疑私煙，拘捕兩名分別為21歲及22歲的本地無業女子。行動中，檢獲的毒品及私煙市值約港幣220萬元。



據了解，55歲男子與21歲女子屬父女關係。父親作收取包裹的角色，而女兒則是最終包裹收件人。據了解，21歲女疑為收受幾千元港幣報酬，收受包裹及派送私煙。

警方於9月22日在機場截查一件由德國寄抵香港、報稱載有陶瓷的速遞包裹，在碎裂的陶瓷掩飾下檢獲約5.7公斤懷疑氯胺酮。（林振華攝）

海關檢獲約 5.7公斤懷疑氯胺酮。（林振華攝）

海關指，經過情報分析及深入調查，於前日（9月22日）截查一件由德國寄到香港，報稱載有陶瓷的速遞包裹，經過海關人員細心檢查，於包裹內發現陶瓷塊，及約5.7公斤懷疑氯胺酮，海關毒品調查科即時接手跟進調查。

昨日（23日）下午，海關毒品調查科人員展開監控遞送行動，在上水一個村屋單位外拘捕一名收取包裹的55歲本地男子，即時鎖定截查附近一名形跡可疑的本地女子，及確認為包裹最終收貨人，並在其私家車內發現27,600支懷疑私煙，人員即時拘捕該名21歲本地女子，及身旁22歲本地女子。

55歲被捕男子報稱的士司機，已被控一項「販運危險藥物」罪；21歲被捕女子，已被控一項「販運危險藥物」罪及一項「處理應課稅貨品條例適用貨品罪」。案件將於明日（25日）在粉嶺裁判法院提堂。而22歲被捕女子現正保釋候查。

海關拘捕55歲本地男子、其21歲女兒及一名22歲本地女子。（林振華攝）

海關拘捕55歲本地男子、其21歲女兒及一名22歲本地女子。（林振華攝）

被捕3人當中，55歲男子與21歲女子屬父女關係，父親作收取包裹的角色，而女兒則是最終包裹收件人。據了解，21歲女子收受幾千元港幣報酬，收受包裹及派送私煙。男子報稱為的士司機，兩名女子均報稱無業。海關相信，行動已成功阻截部分北區的私煙供應，海關將繼續追查該批私煙來源及流向。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽指，海關會繼續情報分析，加強打擊販毒活動，呼籲青少年提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請，或委託運送受管制物品進出香港，亦不要在未確定物品屬性情況，協助他人運送。此外，青少年亦要避免將個人資料或地址，交予其他人作收取包裹用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關強調，買賣私煙亦都同屬違法。根據《應課稅貨品條例》，任何人若處理、管有、售賣及 購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元同埋監禁7年。