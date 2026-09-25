東京飛阿布扎比航機　消息稱八旬翁疑急性中風　轉降香港機場急救

阿提哈德航空公司一班由東京飛往阿布扎比的客機，於飛航途中據悉有一名81歲男乘客，懷疑急性中風。機師接獲報告後，經判斷決定轉降就近的香港國際機場。航機於本港時間昨晚（24日）10時左右抵達香港機場，消防及救護車已在閘口位置戒備，立即為事主急救。



據了解，涉事客機編號為EY801，由東京飛往阿布扎比，由空中巴士A380客機執飛，當時機上載有大約500名乘客。當客機飛至武漢上空時，懷疑一名81歲男乘客急性中風，空中服務員得悉事件立即通報機師。機師經判斷後，決定轉降至就近備降機場，即香港國際機場。

由於原本飛行距離時間長、飛機轉降香港時燃油仍剩很多，航機當時重量懷疑高於「最高降落重量」（Maximum Landing Weight, MLW），恐有超重降落之虞，故機師同時通報香港機場塔台，除了救護車外，亦需消防隊戒備以防萬一。

EY801航班轉降至香港國際機場。(圖片來源：flightradar24.com)

客機最終在本港時間昨晚（24日）10時左右降落在香港國際機場中跑道，所幸安全降落，隨後自行駛往閘口，中風乘客隨即由醫療人員進行急救。據知客機今日凌晨零時30分左右重啟航程。

機場管理局回覆《香港01》查詢時表示，昨晚（24日）約9時50分，阿提哈德航空一班原定由東京飛往阿布扎比的航班需轉飛香港國際機場，並要求局部戒備，航班其後同晚10時安全降落。

《香港01》正向阿提哈德航空了解事件。