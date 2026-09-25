車Cam｜大埔女子十字路口上的士　雨褸丟地　後車受阻狂呠

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（24日）流傳一段影片，長約45秒，事發於前日（23日）上午10時許，當時天雨路滑，「車Cam」車輛沿大埔完善路、往汀角路和大福街交界十字路口方向行駛，繼而按照燈號停在交通燈前等候轉燈，一名披着黃色雨褸的女子卻一直沿完善路左邊行車線馬路旁行走，甚至走到十字路口位置。



一名身穿黃色雨褸女子一直沿完善路左線馬路旁徒步行走，甚至走到十字路口位置。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

未幾一輛混能綠的由對面汀角路轉彎駛近，然後停車打開左邊後座車門。女子亦緩緩走近，脫下雨褸，隨手棄在馬路後上車。其間路口交通繁忙，多輛私家車、巴士及重型貨車持續駛過，的士停車上客期間，後方其他車輛受阻響號，被迫從旁駛過。

一輛混能綠的由對面汀角路轉彎駛近，讓女子上車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

之後燈號轉綠，「車Cam」車輛轉彎駛近的士，但的士尚未開車，「車Cam」車輛同樣響號示意，清楚拍到的士車牌。

女子脫下雨褸隨手棄在馬路，繼而上車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

相關片段其後在網上流傳，帖主形容「呢個位上的士究竟係咩玩法？」許多網民留言討論，「件雨褸就咁掉喺度，都幾好手尾」、「應該係約定嘅，甚至係識得嘅自己人，條女仲要慢條斯理，件雨褸就周街掉」、「一個夠膽上，一個夠膽停」。

女子脫下雨褸，隨手棄在馬路後上車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第39條，任何人如身處距離交通燈控制過路處15米範圍內，不得在該交通燈所控制的過路處以外橫過馬路。片中女子是在交通燈控制的過路處橫過馬路，亦須遵守同一規例第33(6)條所訂的行人燈號；任何人無合理辯解違反相關規定，可根據第61(2)條被檢控，最高可處罰款2,000元。

另外，根據香港法例第570章《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，市民如在公眾地方亂拋垃圾，可被罰款3,000元。

的士停車上客期間，其他車輛受阻響號，被迫從旁駛經。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

至於的士司機方面，是否構成違例須視乎實際停車位置，根據《道路交通（交通管制）規例》，如車輛在法定「不准停車」限制區、行人過路處、黃格仔、巴士站或其他受限制位置停車上落客，可能涉及違反相關交通管制規定，如無合理辯解，根據第61(2)條可處罰款2,000元。