大圍竊夾公仔店｜拘主腦等3男　偷Jellycat百隻公仔疑放自己舖賣

大圍一間連鎖夾公仔專門店，上周四（17日）凌晨遭兩名賊人夜闖，用鐵筆連環撬開兩部夾公仔機，「摩打手」將裏面近100隻公仔掃空，包括人氣公仔Jellycat，塞入多個紅白藍膠袋後逃去，店主懸紅10萬元追緝。



警方分別在報案後翌日（9月18日）和今日（9月25日）在沙田區內以涉嫌「盜竊」和「處理贓物」罪拘捕3名本地男子，年齡介乎28至33歲，包括主腦及負責接應車手，涉案失物總值約港幣7萬元。經調查後，警方發現失竊公仔被運送到區內其他夾公仔機店，現已成功起回部分贓物。



賊人掠去近100隻公仔，包括人氣公仔Jellycat；警方調查後發現失竊公仔被運送到區內其他夾娃娃店。（黃學潤攝）

沙田警區反三合會行動組督察陳偉智交代案情時表示，警方於9月17日凌晨時分接獲報案，大圍村南道的一間自助夾公仔機舖被兩名賊人闖入，並且以鐵筆撬爛兩部夾公仔機，偷走近100隻公仔，總值價值港幣7萬元。賊人得手後，乘車逃離現場，期間輾轉將贓物轉交另外兩部車輛處理，企圖增加警方追查難度。

兩人用鐵筆猛力撬開夾公仔機的門。（kalok.ching.3／Threads）

沙田警區刑事部接手調查後，聯同馬鞍山分區特遣隊進行深入調查和情報分析，利用「銳眼計劃」系統並翻查附近大量閉路電視影片，鎖定3名涉案人士和涉案車輛。

最終人員分別在報案翌日和今日，在沙田區內拘捕3名本地男子，包括主腦和負責接應的車手。三人年齡介乎28至33歲，分別報稱為商人、的士司機及保安，罪名是「盜竊」和「處理贓物」罪。據知，33歲商人為案件主腦，不排除有人盜去公仔後放在其店舖出售。經調查後，警方發現失物被運送到區內其他夾公仔機店，現已成功起回部分贓物。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

據知，被盜公仔價值不菲，警方相信賊人有預謀犯案。另外由於因為涉事夾公仔機舖24小時營業，加上無職員看管，猶如「無掩雞籠」，令賊人在晚上更容易有機可乘。

+ 2

警方重申，盜竊和處理贓物罪屬嚴重罪案，一經定罪，最高可以判罰監禁10年或14年。市民切勿以身試法。

警方提醒各大夾公仔機店店主，特別是沒有職員看守的店舖，應加強店內防盜措施，例如加裝高解像度的閉路電視系統，或防盜響鬧裝置，以避免不法之徒乘虛而入。

兩名賊人用鐵筆連環撬開兩部夾公仔機，將裡面所有公仔掃走，放入多個紅白藍膠袋中。（kalok.ching.3／Threads）

黑衫男再撬夾模型機，但不成功。（kalok.ching.3／Threads）

店東「家樂」早前向傳媒憶述，上周四（17日）凌晨其妻子用電話監察各分店的閉路電視，發現大圍分店遭人爆竊。她隨即以電話連接到該店舖的保安系統，並喝道「你哋唔好走！」賊人立即拖着4袋公仔逃離店舖，其中一人突然折返，取回遺留的鐵筆，最後登上接應車輛逃去無蹤。家樂直言，如非喝走他們，全店恐會被洗劫一空。

家樂表示，與朋友合力經營夾公仔舖約兩年，現時有8間店舖。他指，夾公仔店的盜竊事件可說是「日常」，賊人亦奇招百出：大鉸剪剪開機器、大磁石吸走公仔等。今次賊人用鐵筆撬機、並用紅白藍袋載住公仔，家樂嘆：「咁狼死都有」。被問到懸紅原因，他直言「今次真係好嬲」，因此報警之外亦懸紅10萬元，希望可以將賊人盡快繩之於法。他續稱，今次事件後會加強保安。