澳門北區一中學兩名積怨中三男生爭執　插班生亮蝴蝶刀刺傷對方臉

開學不足一個月，澳門再發生校園傷人案。繼9月1日一名中六男學生向女教師淋通渠水，北區一間中學昨日（24日）亦有兩名中三男生爭執，其中一名插班生亮出蝴蝶刀刺向對方臉龐，幸只受輕傷，已經出院。據了解，兩人早前疑在網上討論遊戲攻略而積怨。司警呼籲青少年遇矛盾衝突時，應保持冷靜克制，勿以暴力解決問題。



澳門北區一間中學昨日（25日）發生傷人案，一名插班生用蝴蝶刀插傷一名同班同學。（澳門司警 / 澳廣視 截圖）

疑犯為今年9月剛入學的插班生，早前因在網上討論遊戲攻略，被一名男同學取笑，雙方從此結怨。昨日早上11時許，該名男同學行經插班生座位時，不慎觸碰對方的椅子，雙方發生口角，爭執拉扯。插班生其後從褲袋取出長約11厘米、未開鋒的蝴蝶刀，刺向受害人臉部，拉扯期間又抓傷對方頸項。老師和其他學生立即制止，校方立即通報司警局關注少年組。

司警趕抵調查，疑犯報稱蝴蝶刀在網上購買，主要用於練習及表演，昨日早上在家玩刀後放在褲袋，但忘記取出，帶回學校。他涉嫌普通傷害身體完整性罪、不合理持有武器罪；司警根據違法青少年教育監管制度，將疑犯及家長，送交檢察院跟進。

澳門北區一間中學昨日（25日）發生傷人案，一名插班生用蝴蝶刀插傷另一名同班同學。（澳門司警 / 澳廣視 截圖）

司警呼籲青少年遇矛盾衝突時，應保持冷靜克制，勿以暴力解決問題；如遇欺凌切勿啞忍，應盡快向父母、教師或可信任人士求助，或向警方舉報；家長亦應關注子女日常交友情況，從小灌輸守法意識。如果市民、校方、學生或家長需要就涉及青少年的問題向當局求助，可致電+853 8800-5500或與司警關注少年科聯絡。

教育及青年發展局表示，收到通報指校方已即時為受傷學生治理及陪同學生送院就醫，學生有輕微受傷，經診治後已出院。教青局對事件高度關注，即時派員與校方舉行緊急會議，並聯動學校及輔導機構，為學生及其家長提供所需支援。而有網上帖文指涉及縱火，經了解後證實無此事，具體事件已交由司警進行調查。