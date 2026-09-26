沙田24/7 FITNESS藏針孔鏡頭︱會員驚惶　將多加留意更衣室設施

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」沙田瀝源街分店，更衣室假天花內驚現針孔偷拍鏡頭。警方昨日（25日）接報調查後，在3間更衣室內發現裝置，案件列「窺淫」追緝。《香港01》記者今日（26日）到涉事分店了解，有會員知悉事件後到感憤怒和驚惶，直呼：「好驚呀！梗係驚啦！」日後會多加留意更衣室天花及廁所設施，如有發現將通報駐場職員。



24/7 FITNESS沙田瀝源街分店更衣室假天花發現針孔偷拍鏡頭。（翁鈺輝攝）

記者今早9時許到達涉事分店，有會員如常在內健身，並使用更衣室。會員邱先生從記者口中得悉事件，感到震驚和擔憂。他表示入會近1年，並非這間分店的常客，但也會使用更衣室洗澡及更衣。他直言：「好嬲！」、「好驚呀，梗係驚啦！」日後更會因此多加留意更衣室的設施是否有異狀。

邱先生會使用健身中心內的更衣室洗澡及更衣，知悉事件後表示震驚和憂慮：「好驚呀！梗係驚啦！」（翁鈺輝攝）

另一位會員黃先生表示較少使用更衣室的洗澡設施，若日後發現有可疑鏡頭，會向駐場職員反映。他指，健身中心內並沒張貼通告，說明事件。對於有人裝置針孔偷拍鏡頭，居心叵測，黃生說：「一定有呢啲人。」

根據香港《刑事罪行條例》（第200章）第159AA條「窺淫」罪，任何人為了使自己或另一人得到性滿足，而在未經另一人同意下，並在不合理地罔顧該另一人是否同意的情況下，觀察該另一人進行私密行為，即屬犯罪，最高刑罰可判監5年。

會員黃先生表示日後若發現有可疑鏡頭，會向健身室駐場職員反映。（翁鈺輝攝）

昨日網上流傳相關事件，一名男子上載相關影片，指在浴室更衣時「覺得（假天花）條罅有啲闊，然後見到中間有粒好細嘅藍色點，好似有啲怪怪地」，於是打開假天花，詎料一個疑是針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上。發文者在片中表示嘩然：「完全係好X誇張」又在留言表示：「雖然我係男人，但係當我發現佢係個cam嘅時候我心的確有啲離一離。」

網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上。（Threads/@4_matthew_15）

另有網民拍得警員到場調查情況，事後4間浴室有3間暫時封閉。《香港01》正向涉事分店了解。

有警員向在場人士了解。（Threads圖片）

警方表示，周五（9月25日）下午5時11分接獲一名男子報案，指在沙田瀝源街一間24小時健身室更衣室內的假天花，發現一個用黑膠紙黏着、帶有閃光的物件。男子通知健身室職員及經理，職員拆下物件，相信為針孔攝錄鏡頭。

警方接報到場，在另外兩間更衣室再發現同樣裝置。經調查後，警方發現攝錄鏡頭的電線接駁至假天花電燈的電線。據知，事後健身室經理檢查同區另外3間分店，並無發現針孔攝錄鏡頭。

案件列作「窺淫」，暫時未有人被捕，交沙田警區刑事調查隊第2隊跟進。《香港01》正向涉事分店了解。