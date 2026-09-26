24/7 FITNESS沙田分店更衣室驚藏針孔鏡頭　警列窺淫追緝｜有片

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店更衣室，驚現針孔偷拍鏡頭。昨日網上流傳相關事件，一名男子上載影片，指在浴室更衣時「覺得（假天花）條罅有啲闊，然後見到中間有粒好細嘅藍色點，好似有啲怪怪地」，於是打開查看，詎料發現一個疑是針孔攝錄鏡頭黏貼在黑色膠紙上，隨即通知職員及報警。



警方回覆查詢時證實接報，在涉事健身中心分店內發現共3個更衣室有同類裝置，案件列「窺淫」展開調查。



有警員向在場人士了解。（Threads圖片）

昨日該名健身中心會員上載相關影片，指在浴室更衣時發現假天花有疑似針孔鏡頭貼在黑色膠紙上。他在片中表示嘩然：「完全係好X誇張！」又在留言表示：「雖然我係男人，但係當我發現佢係個cam嘅時候我心的確有啲離一離。」另外，亦有網民拍得警員到場調查情況，事後4間更衣室中有3間暫時封閉。

網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上，並指已經報警。（Threads/@4_matthew_15）

事件引起熱議，網民紛紛斥犯人「痴X線」、「好變態」、「好危險」。由於浴室為男女共用，指「偷拍犯罪，受害無分性別」，估計發現前已有多人在涉事浴室更衣。

警方回覆查詢稱，昨日（25日）下午5時11分沙田瀝源街一間健身中心的男會員報案，指在更衣室的假天花內，發現一個用黑膠紙黏着、帶有閃光的物件，於是通知職員，由職員拆下，懷疑是針孔攝錄鏡頭遂報警。

人員到場在場內另外兩間更衣室也發現同樣的裝置。據了解，攝錄器材的電線，是接駁假天花上的電燈電線。而涉事分店負責人，隨後檢視過同區另外3間分店，並沒有再發現針孔攝錄鏡頭。

警方將案件列「窺淫」，暫時無人被捕，由沙田警區刑事調查隊跟進。

《香港01》正向涉事分店了解。

昨日（25日）網上流傳帖文指， 24/7 FITNESS沙田瀝源路分店浴室內疑暗藏偷拍攝錄機。（Threads圖片）

翻查資料，去年一名33歲飛機維修員涉在慈雲山24小時健身中心內，在男女共用更衣室的天花板安裝隱藏攝錄機，偷拍超過100條影片，拍到近60位受害人包括更衣情況，包括私隱部位。他承認3項窺淫罪，裁判官斥被告有預謀利用隱藏鏡頭犯案，判處一年監禁。