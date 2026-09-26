灣仔Tesla母子下車 44歲母激動路邊推跌兒子 涉虐兒被捕
撰文：凌逸德
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《香港01》收到讀者提供「車Cam」影片，顯示前日（24日）夜晚9時許，一輛Tesla私家車停在灣仔道一燈位前，女乘客落車後，一男童尾隨；其後她激動地將男童推至路邊欄杆，致撞傷嚎哭。警方稱經調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕一名44歲女子。據了解，被捕女子為男童母親。
警方表示留意相關影片，顯示一名女子9月24日晚上約9時在灣仔道近巴路士街從一輛私家車下車時，將尾隨她的一名男童推跌至路邊欄杆位置。
人員經調查後，昨日（25日）下午於西區拘捕一名44歲本地女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案件交由灣仔警區刑事部跟進。據知，被捕女子為男童母親。
現場是灣仔道近巴路士街燈位，車CAM可見，Tesla停在燈位前，其間後座右邊車門打開，一名身穿黑色長裙的長髮女子下車跑到左邊，同時一名男童尾隨她落車，長髮女連忙轉身攬住男童，將他拉到路邊欄杆，並激動將男童推在跌至路邊欄杆，男童隨即哭叫，長髮女馬上拖著他離開。
目擊事件的讀者向《香港01》表示，影片未能錄到二人的對話，只是聽到男童「喊得好大聲」，而且懷疑流血，認為女子的行為有點過火。