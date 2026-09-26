有片｜尖沙咀清晨街頭混戰　夫婦遭圍毆額鼻流血　警追緝10多男

尖沙咀今日（26日）凌晨發生街頭暴力衝突，一對夫婦遭多人圍毆受傷。《香港01》接獲讀者提供片段顯示，一名金髮男在柯士甸路8號對開行人路，被至少10多名男子包圍，其間人群互相推撞、叫罵甚至動手。眾人情緒激動不時爆罵粗言穢語，有人叫囂「 X你老母，打佢！」。



數名男子揮拳打向金髮男的頭和臉，金髮男嘗試逃走，惟剛走到路邊欄杆，即被人拉住，並遭一黑衣男飛拳重錘打中臉部。另一男子繼而從背後箍住金髮男的頸部，將他扯到牆邊，並出口大叫「唔好打！唔好打！」，片段便告一段落。據知警方接報到場，發現一名男子與其妻子均受傷，但兩人拒絕送院；他們報稱無與人結怨，是在附近飲酒時被襲擊。



多名男子互相推撞、叫罵甚至動手。 （讀者提供片段截圖）

警方於今日清晨5時45分接獲途人報案，指尖沙咀柯士甸路與金巴利道交界，有約20人聚集並發生激烈糾紛。警員及救援人員趕至現場，發現一對男女受傷，當中58歲男子額頭流血，其43歲妻子則鼻流血，兩人經初步治理後均拒絕送院。

據知警方初步調查顯示，兩名事主報稱沒有與人結怨或涉及金錢糾紛，他們在附近飲酒，途經事發地點時突然被多人襲擊，施襲者逞兇後迅速逃去無蹤。警方將案件暫列「襲擊致造成身體傷害」，正追緝涉案的10多名男子，並調查衝突起因。案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。