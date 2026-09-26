墮假客服騙案　男子收$35「誤寄貨物退款」　變被呃$300萬

網上騙案屢見不鮮，近日有男子墮入假冒客服騙案，由收取數十元「誤寄貨物退款」，變成痛失逾300萬元。



警方在「守網者」facebook專頁表示，本地男事主近日接獲操流利廣東話的假「物流公司職員」電話通知，訛稱貨物誤寄，要求事主轉用WhatsApp與客服聯絡安排退款。事主其後按假客服要求，使用WhatsApp視像通話，更按指示啟動「分享螢幕」功能及提供收款二維碼。

一名本地男子誤墮「假冒客服騙案」，按騙徒指示進行WhatsApp視像通話，並與對方分享屏幕，收取35元「誤寄貨物退款」後，反被騙去逾300萬元。（守網者fb）

事主取得35元「賠償金」後，騙徒聲稱餘款需由保險支付，並發送不明連結誘騙事主點擊，以向假網站客服申請退款。事主不虞有詐，點擊該條假連結後，被要求提供個人資料，並收到偽造的賠償批核文件。由於他不熟悉網上理財操作，假客服遂引導他新增指定帳戶為收款人，並加大轉賬金額，再向事主提供一組六位數字為「驗證碼」，要求事主將其輸入至「轉賬金額」欄位並進行轉賬。事主照做，最終損失逾300萬元。

警方提醒市民，接到聲稱「誤寄」或「退款」通知，都要保持警惕，不要輕信對方身份；即使對方能夠提供你的個人資料，亦不代表對方是真正職員。市民切勿隨意與第三方共享手機或電腦螢幕，或將任何個人或敏感資料輸入來歷不明的網站。如有懷疑，可致電警方防騙易熱線18222，或利用警方的「防騙視伏APP」或「防騙視伏器」，評估相關帳戶、電話號碼或社交平台帳號等的詐騙風險。