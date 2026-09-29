七旬退休婦情陷「電力公司」職員　花光積蓄兼借貸投資被騙$290萬

過去一周，警方接報至少18宗網上情緣騙案，總損失金額近780萬元。其中一名71歲退休老婦，在Facebook結識一名自稱「電力公司」職員的60歲男子，被對方的噓寒問暖打動，發展成素未謀面的「網戀」關係。對方取得事主信任後，便介紹投資一項聲稱穩賺的新加坡「廢料回收項目」，誘使事主下載假冒投資平台應用程式（App），再由「線上客服」指示她開戶並存入資金。



雖然平台顯示資金不斷增長，但事主提款時，「客服」卻以不同藉口拒絕；有人又訛稱自己身處新加坡「因洗黑錢被捕」，哀求事主轉賬保釋金與律師費，並要求她親身前往加密貨幣找換店，以現金存入對方指定的電子錢包。雙重夾擊下，事主不僅花光積蓄，更向朋友及財務公司借貸，先後分17次轉出近290萬元。直到財務公司追債，事主走投無路下向女兒借錢周轉，始知受騙。



過去一周，警方接報至少18宗網上情緣騙案，涉款近780萬元。其中一名71歲退休老婦，情陷「電力公司」職員，花光積蓄及借貸，被騙走290萬元。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方在Facebook「守網者」專頁提醒：

1.未見面講錢必屬騙局：網戀對象不見面卻叫你下載投資App、轉賬，或稱「海外被捕急需保釋金」，全屬騙局；

2.切勿輕信高回報投資：切勿下載來源不明的應用程式，正規機構絕不會要求預先繳交「稅金」或「保證金」才批准提現，賬面獲利全是假象；

3.驗證聯絡方式與客服：留意平台提供的聯絡方式。正規平台通常有穩定的客服電話、電郵和實體地址。假平台常只提供線上即時通訊且催促你盡快轉賬。

下載AI+升級版「防騙視伏 APP」： https://cyberdefender.hk/scameterplus/。