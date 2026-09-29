警星光大道處理案件　保安員走近了解案件資料釀糾紛　涉襲警被捕

尖沙咀星光大道發生一宗罕見襲警案。有網民於今日（29日）上載一段短片到Threads，顯示一批警員在處理案件，其間警員與一名在場保安員發生糾紛，最終該名保安員涉嫌「襲警」被捕。



警方證實事件，指警方於9月28日晚上約11時45分接獲報案，指一名12歲女童因與家人爭執，在尖沙咀梳士巴利道對開海傍企圖跳海自殺。人員接報到場，發現該名12歲女童已返回安全地方，沒有受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院檢查。

警務人員在調查期間，一名保安員未有理會警方勸喻離開並用手推開警員。警方最終拘捕該名50歲男保安員，涉嫌「襲警」，他已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。

《香港01》正向保安員所屬公司查詢事件。

星光大道一名外判保安員被拘捕，涉嫌「襲警」。(資料圖片)

據了解，事源一名12歲女童於今日凌晨零時左右，在星光大道近麗晶酒店對開，懷疑企圖輕生。警員及救護員等先後趕赴現場，所幸在救援人員趕至前，女童母親已阻止女兒尋短。警員到場後調查事件，列作「企圖自殺」跟進。星光大道一名保安員，因須向上級匯報事件，故走近警員欲了解案件相關資料。

拍片者上載的短片鋪滿字幕，大致簡述了事發因由及其看法：「人哋保安工作需要過嚟了解下發生咩事，個長官X佢好過嚟，人哋做保安嘅就係要做呢啲嘢嚟啦。呢位長官好X澎湃喎，最後無啦啦話佢襲警拘捕咗佢，不如幫咗個女仔先啦？」

短片中可聽到，一名衝鋒隊警員向一名穿黑色制服的保安員叫喊：「你等一陣得唔得呀，係咪好急呀而家？」但旁述者聲音遮蓋了部分對話內容。之後聽到保安員說「你大聲先㗎喎！」警員回應：「我大聲係驚你聽唔到，你明唔明白，乜野呀，你可唔可以合作少少呀？」

保安員表示「我好合作㗎喇喎！」警員再回應：「你咁叫好合作？你唔好踩到我呀！」保安員則說了一句「Sorry」道歉，續指「大家都做嘢之嘛！」警員卻反駁：「咁唔係叫做嘢，你偷聽緊人哋私隱呀！我勸喻你行開，乜野態度呀？」

警員又疑似引述保安員所說「你話你係要聽，保安喎，我點解唔聽得呀？」同一名警員繼續問保安員：「點解你要聽得呀？私隱你聽得㗎咩？你私隱想畀人知咩？吓？你合唔合理呀？」保安員疑似回應了一句，但內容被旁述者聲音蓋過。警員就指「我咩態度唔好呀？我唔滿意你囉，態度就係！」保安回應：「我都唔滿意你啦！」警員則再回應：「你唔滿意我咪唔滿意我囉！」雙方越吵越大聲。

現場靜了數秒，警員再指「你唔滿意都唔可以偷聽人哋私隱呀！所以我叫你離開呀！」在旁述者聲音遮蓋下，片中只能隱約聽到警員說「係你自己同我講㗎，所以咪畀警告你囉！」保安員突然激動大叫「拉我囉！」雙方之後慢慢移離。

隨後畫面見到兩人又站近了，只聽到警員說「而家勸喻你離開呀」，保安回應「勸喻唔使咁近下話？」警員反駁：「點解唔需要呀？你唔肯走吖嘛，我咪叫你走囉，行啦！」保安稱「行囉」，警員則回應：「你行啦，我唔會行近你㗎。」全長1分多鐘的片段至此完結。

不過據了解，涉事的保安員事後涉嫌「襲擊警務人員」被捕。消息稱，被捕保安員姓錢（50歲），為星光大道聘用的外判保安員。據指，警員開啟隨身攝錄機，並警告錢男不要妨礙警方執行職務及調查，其後錢男情緒變得激動，有警員將手放在其手上，試圖安撫其情緒，但有人推開警員的手，導致警員手部紅腫，錢男因而被捕。