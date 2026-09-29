iPhone 18 Pro預購｜周一鳴：接1503報案涉逾$3000萬　交易全取消

Apple蘋果公司本月12日開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後多名網民在社交平台發文指，接獲銀行發出的信用卡收款短訊，但未能成功預購，懷疑遭盜用信用卡或遇詐騙。警務處處長周一鳴今日（29日）出席九龍城區議會時表示，警方至今接獲1,503宗報案，涉款逾3,000萬元；在警方要求下，所有涉案交易已被取消，被盜用信用卡的卡主、銀行及蘋果公司均無損失。



警務處處長周一鳴表示，警方就iPhone 18 Pro預購相關騙案，接獲1,503宗報案，涉款逾3,000萬，全部交易在警方要求下已取消。（資料圖片/夏家朗攝）

周一鳴稱，蘋果公司在涉案網上交易中，停用3D Secure網上商貿保安措施，豁免交易驗證，即毋須使用一次性密碼（OTP）或手機程式驗證，騙徒因此乘機以非法取得的信用卡資料大量落單訂購iPhone。調查顯示，涉案IP地址是利用了「翻牆」技術（VPN），收貨人資料均是虛假或不齊全。警方相信，不法分子企圖待派件不成功、蘋果公司以電郵確認送貨地點時，他們再指定公眾地方找跑腿提貨。

KOL司徒夾帶收到恒生銀行發出的最少6個短訊。（司徒夾帶FB圖片）

他指出，警方正繼續追查案件的幕後團夥，並要求蘋果公司檢視交易流程，避免10月16日該公司另一款新型手機預售時，出現類似情況。

翻查資料，蘋果公司將於10月16日晚上8時，開放預購全新摺疊機iPhone Duo，售價由17,499元起；該款手機將於10月23日起正式發售。

蘋果Apple9月12日晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機。