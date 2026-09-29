葵涌工廈變私煙和加熱煙儲存倉　海關檢$107萬貨　23歲男被捕

海關今日（29日）在葵涌採取行動，成功搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，行動中共檢獲約19萬支懷疑私煙及5萬支加熱煙，估計市值約107萬元，應課稅值約64萬元，海關拘捕一名23歲懷疑涉案男子，該名人士現已獲准保釋候查。



香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任蔡卓勳交代案情指，今午約4時，關員在葵涌一幢工業大廈內進行反私煙巡邏期間，發現一名男子手持大型起角尼龍袋從工業大廈步出，行徑可疑。關員遂上前截查，並於其尼龍袋內檢獲共1萬支懷疑私煙，該名男子其後被拘捕。

海關拘捕一名男子。（海關提供）

其後，關員押解該名男子返回工業大廈內一個工作室單位進行搜查，再檢獲約18萬支懷疑私煙及5萬支加熱煙，初步調查顯示，涉案人士為降低執法風險，刻意選擇地區偏遠、人流稀少的工業大廈區域，租用小型工作室作為私煙儲存點，以圖掩飾其非法活動。海關相信，是次行動成功瓦解一個向葵涌區一帶供應的私煙儲存及分銷中心。

海關拘捕一名男子。（海關提供）

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關將繼續透過情報主導及地區巡查，加強打擊私煙活動。

海關檢獲約19萬支懷疑私煙及5萬支加熱煙，估計市值約107萬元，應課稅值約64萬元。（海關提供）

市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。