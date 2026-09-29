黑幫觀塘工廈設電騙中心　扮財務公司恐嚇還錢　警拘20人涉$130萬

東九龍總區刑事部經深入調查，發現有不法分子假扮收數公司，以電話恐嚇形式追數，逼使受害人在慌亂中轉帳。警方在今日（29日）展開代號「熒霧」的行動，突擊搜查觀塘一個工廠大廈單位，成功搗破一個本地犯罪集團營運的電話詐騙中心。



行動中，警方以「串謀行騙」及「洗黑錢」罪拘捕20名集團成員，包括一名主腦、3名骨幹及多名傀儡戶口持有人，涉嫌與至少16宗電話騙案有關，涉案總金額超過130萬港元。



警方以「串謀行騙」及「洗黑錢」罪拘捕20名集團成員，涉嫌與至少16宗電話騙案有關。（林振華攝）

東九龍總區科技及財富罪案組總督察陶勁笙指，由今年1月至6月，透過電話恐嚇收數的案件有上升趨勢。警方調查發現，有本地詐騙集團在觀塘一座工廠大廈營運電話詐騙中心。在6月至8月期間，最少16宗電話騙案相信與同一個電話詐騙集團有關，涉及款項超過130萬元。

騙徒扮財務公司索款 辦公時間致電搏大霧逼匯錢

警方經調查後，鎖定該個以工廠大廈單位作掩飾的電話詐騙中心。東九龍總區科技及財富罪案組督察盧嘉琳指，犯罪集團假扮財務公司致電受害人，聲稱受害人有未還清的款項，利用對方驚慌、想盡快息事寧人的心態，進行心理威嚇，要求受害人即時轉賬指定金額到銀行戶口。

犯罪集團更刻意選擇辦公時間犯案，受害人在忙碌工作時，警覺性大幅下降，沒有多餘時間核實資訊，遭騙徒趁機逼使轉賬匯款，最終受騙。

警檢取12部手提電話、一部平板電腦，及多張電話卡。（林振華攝）

涉案集團由黑社會操控，會以短租形式租用工廠單位，頻繁更換地址及SIM卡電話號碼致電受害人，以增加警方追查難度。據悉，涉事電騙中心佔地約250呎，僅租用營運約兩個月，設有辦公室桌椅，相信由一名主腦監督員工打電話。

警方今日（29日）派出探員突擊搜查涉案單位，以「串謀行騙」及「洗黑錢」罪名，拘捕共14男6女集團成員（20至61歲），包括一名集團主腦、3名員工，及多名傀儡戶口持有人；並檢取12部手提電話、一部平板電腦，及多張電話卡。

被捕人分別報稱為文員、售貨員及無業，他們現正被警方扣留調查。警方行動仍在進行，正在追查資金去向，不排除有進一步拘捕行動。消息指，騙徒掌握受害人的個人資料，並有載列電話排序的文件表格。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察陶勁笙（左）及督察盧嘉琳（右）交代案件。 （林振華攝）

警方提醒市民，若收到來歷不明電話，應提高警覺。如來電者以任何藉口，要求市民過數到指定銀行戶口，務必核實對方或有關公司資料。市民若有懷疑，可致電警方24小時防騙易熱線18222，或使用「防騙視伏器」，核實對方身份或資料。

市民若租、借、賣出銀行戶口予他人使用，戶口被不法分子處理贓款，提供戶口的人亦有機會干犯洗黑錢罪。警方強調，犯罪集團成員操縱戶口固然犯法，但傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。警方呼籲，市民謹記銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」。

警方又提醒市民切勿向他人出售自己登記的電話卡，指若電話卡被人利用作詐騙或不法用途，出售或借出電話卡的人，可能已協助罪案發生，有機會構成刑責。串謀詐騙罪一經定罪，最高可被判監禁14年。