涉8.31煽動警國安處累計拘8人　包括網媒「爆炸頭」及牙醫李盈姿

警方國安處就8月31日晚上在港鐵太子站外，有人叫喊具煽動性的口號或涉嫌散播假消息，累計拘捕8人。最新消息指，今早（30日）除了拘捕網媒「爆炸頭」記者鄧浩榮外，社民連成員、牙醫李盈姿亦被捕。



國安處早於9月3日已拘捕3人，當中包括「旺角鳩嗚團」成員陳冠旭及前區議員馮競文。及後於9月27至28日再拘3人，他們被指於現場參與展示煽動標語或物品。至今日，國安處再拘捕鄧浩榮及李盈姿。



警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」記者鄧浩榮，涉嫌發佈假消息煽動。（警方圖片）

警方指出，發現有人於8月31日晚上在港鐵太子站外手持花束站立，並叫喊具煽動性的口號，有關人士涉嫌散播假消息，以謊言攻擊香港特區政府及抹黑警隊，意圖煽動他人引起對香港特區政府及執法部門的憎恨。

警務處國家安全處高度重視案件，在9月3日在港島及九龍區採取第一輪執法行動，以涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條，即「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕2男1女，年齡介乎33至79歲。其中二人為「旺角鳩嗚團」成員陳冠旭及前區議員馮競文，另一被捕人為一位姓譚的本地男子。

經過深入的跟進調查後，警國安處人員再於9月27、28日進行第二輪的拘捕行動，在九龍及新界區採取執法行動，以同一罪名拘捕1男2女，年齡介乎46至65歲。據知，3人是在現場參與展示「煽動標語或物品」的人士。

第三輪拘捕行動則在今早（9月30日）進行，國安處再在九龍及新界區以同一罪名拘捕1男1女，分別37歲及58歲，據悉，即網媒記者「爆炸頭」鄧浩榮、及前社民連成員牙醫李盈姿。

三次行動共累計拘捕8人。警方並已獲法庭簽發搜查令，搜查各被捕人住所並檢取相關證物。最新被捕的5人，現時仍被扣留，警方的調查及拘捕行動仍在進行中。

警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」記者鄧浩榮，涉嫌發佈假消息煽動。（警方圖片）

警方較早前的訊息透露，8月31日晚上有人於港鐵太子站外手持花束站立，悼念反中亂港份子口中所謂的「831事件」，期間有人叫喊具煽動性口號，更有網媒記者手持黃傘在現場直播報導事件。

警方強調，所謂「831事件」並無事實根據，別有用心的人藉此散播謊言、攻擊香港特區政府及抹黑警隊，企圖以危害社會安寧的手段達致其政治目的。有關行為涉嫌干犯「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」，屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁七年。警方將繼續堅持有法必依、執法必嚴、違法必究，依法有效防範、制止、懲治任何危害國家安全的行為和活動。

《Boom News - 爆炸頭》主要由獨立記者鄧浩榮營運，其綽號為「爆炸頭」、「爆爆」或「Bobby」。鄧浩榮畢業於香港中文大學，過去曾擔任「中大學生報」及「高登新聞台」的記者。他於 2020 年開始發展個人網台、自媒體及youtube頻道，並以「爆炸頭」為品牌名稱。