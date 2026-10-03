順豐攜通訊辦出招打擊電騙　App取代短訊　認清「#」號登記制

警方發表最新數字，2026年1月至8月，本港共錄得29,670宗電話詐騙案，較去年同期上升4.5%，損失金額高達52.1億港元。針對日益猖獗的電訊與短訊騙案，物流與監管機構雙管齊下迎擊。



順豐香港公共事務及傳訊負責人秦玉英表示，面對AI虛擬客服及惡意連結等新興詐騙手法，順豐自去年起以官方App全面取代SMS，成功將受騙率由5.03%大幅降至0.65%。同時，通訊辦推動的「短訊發送人登記制」參與機構已突破880間，透過 # 號開頭的認證機制與電訊商攔截技術。



如市民接獲有關短訊時，務必提高警惕、注意防範。（警方提供）

騙徒：多次派送、聯絡不成功、地址不符，或包裹損壞藉口 冒認客服

順豐香港公共事務及傳訊負責人秦玉英女士表示，騙徒假冒企業，傳送虛假短訊或電郵，誘導市民點擊惡意連結，從而盜取個人資料或銀行密碼。現時騙徒手法層出不窮，經常會以多次派送、聯絡不成功、地址不符，或包裹損壞或遺失等藉口，冒認順豐客服人員，甚至利用虛擬場景的AI客服致電市民， 誘導市民進入虛假網站以盜取銀行內資料，甚至要求直接轉載或下載來歷不明的未知程式。如市民接獲有關短訊時，務必提高警惕及防範。

順豐香港公共事務及傳訊負責人秦玉英女士講解，透過全渠道推廣傳遞反詐資訊。（黃偉民攝）

走進大專高校宣傳 籲善用官方App查核運單真偽

順豐香港一直高度重視企業社會責任，自2021年起順豐透過全渠道推廣傳遞反詐資訊， 包括利用包裝材料、營運車輛、官方App等運輸和物流接觸點及媒體報道、Facebook、小紅書等香港及內地社交平台，將防騙資訊融入各個接觸點 ，做到從寄件到派送流程，從香港本地到內地資訊渠道，全面覆蓋防騙宣傳。

此外，順豐香港今年更走進本港十多間高等院校，向大專生展開防騙宣傳 ，鼓勵新來港學生下載順豐香港App，從源頭降低大家受騙的風險。順豐香港App整合了三大核心功能，包括快件查詢、24小時線上客服以及防騙資訊。如果市民收到任何可疑來電或短訊，可以直接開啟官方App，確認運單的真偽狀態，向在線客服核實。

透過順豐香港的客服通報數據， 通報詐騙情況有所上升，所以自2025年開始，順豐已全面推廣App取代SMS， 整體受騙率由5.03%下降至0.65% ，反映出直接透過官方掌握第一手真實快件資訊，能夠減少不必要的財產損失。

順豐嚴打假冒客服 推出「三不」防騙原則及官方核實途徑

順豐強調「三不」防騙原則 ，第一，不會索取資料，順豐不會要求任何客戶提供任何個人資料、銀行戶口或密碼 ；第二，不會要求轉帳，不會透過客戶進行任何匯款或轉帳的操作；第三，不會轉接電話，亦不會透過普通話預錄錄音聯絡，不會轉接電話至任何執法機關或銀聯等金融機構。

市民若果收到聲稱來自順豐可疑的來電，可要求對方提供快運編號，以辨真偽，隨即透過香港唯一官方客服熱線2730 0273，或開啟SFHK APP在內置的線上客服進行核實，不要相信任何陌生人的指示 。

順豐強調 「三不」防騙原則 。（警方提供）

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理陳建良先生講解登記制。（黃偉文攝）

短訊發送人登記制在2023年10月28日推出，總共有超過880間公司和機構。（警方提供）

通訊辦推行短訊發送人登記制：獲逾880間企業及機構參與

而通訊辦在2022年9月牽頭，成立專責小組，與警方和主要的電訊營辦商，共同研究加強打擊電訊騙案。 為進一步協助市民識別短訊發送人的身份，打擊騙徒冒充政府部門，公司或其他私人公司發出短訊的詐騙，通訊辦在2023年10月28日，推出了短訊發送人登記制，並在2024年2月開放予各行各業有實際需要的公司和公私營機構參與。

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理陳建良先生指，過去一年已經有超過220間公司參與了登記制，而截至今年8月底，總共有超過880間公司和機構亦都參與了登記制，包括電訊商、銀行、政府部門，一些相關的機構，亦都有零售、保險等各行各業都參與了登記制，通訊辦會持續鼓勵更多企業加入。

通訊辦網站成立了一個短訊發送人登記冊，給市民查閱。（警方提供）

#號開頭認證短訊識別指南 現時僅支援英文數字不支援中文

如何可以參與登記制呢？參與的公司或機構需要首先向通訊辦登記成為已獲認證的傳送人，並且以一個專屬於#號開頭的發送人名稱去登記，只有成為已獲認證的傳送人的公司或機構，才可以利用一個以#號開頭的專屬傳送人名稱，發出短訊給香港的流動電話使用者。

通訊辦提醒，市民可能間中收到一些#字開頭的短訊。#號是出現在短訊傳送人名稱的開頭，不是在名稱的其他地方，亦不是在短訊的內容內。 有#號開頭的短訊傳送人名稱，是由一些3至10個字元組成，包含英文字的大小寫、數字、或某些特別符號及組合，中文字在技術上則是不支援的。

有#號開頭的短訊傳送人名稱，是由一些三至十個字元組成。（警方提供）

網站設短訊發送人登記冊 市民可查詢

在登記制下，通訊辦網站成立了一個短訊發送人登記冊，供市民查閱，以驗證的發送人名稱，以及他們以#號開頭專屬的發送人名稱。

警務處處長周一鳴早前出席九龍城區議會表示，8成電話騙案涉及「假冒客服」，並以本地號碼致電。許綺惠解釋，有關本地詐騙電話，有來自固網電話及手提電話，亦有部份投資騙案及求職騙案，騙徒透過WhatsApp溝通，表面為香港電話，實際在外地操作行騙。警方透過防騙視伏器，在應用程式內，迅速將可疑電話標示為紅色，再與通訊辦合作，交予電訊商暫停其服務。

電訊商與通訊辦攔截機制攔截 今年1至8月已封鎖1500個假的發送人

另一方面，若有#號開頭發送人名稱的短訊，電訊商若假設不是由真正的傳送人登記出來的話，會預先攔截。 對於那些沒有#號開頭的電訊傳送人名稱，通訊辦會根據警方所提供的資料，要求電訊商做出一個攔截。 在2026年1月至8月期間，警方發出了超過2600個短訊發送人名稱的封鎖要求，當中有超過1500個假的發送人名稱已被封鎖。

電訊商亦會按照通訊事務管理局，要求監測網路系統，所發出的電話和短訊，一旦發現舉例來說某一個電話號碼，某一段時間會發出很大量的短訊的話，相當可疑。電訊商會暫停該個電話號碼服務，讓騙徒不能發出短訊。

網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興（左一）、警司許綺惠（左二）、通訊事務管理局辦公室 首席規管事務經理陳建良（右二）及順豐香港公共事務及傳訊負責人秦玉英（右一）交代案件。（黃偉民攝）

至於電話實名登記制方面，陳建良指政府已於2025年7月諮詢立法會相關事務委員會，現在正在收集相關意見，積極修訂立法建議，由於有關建議影響市民如何使用電話卡服務，同時涵蓋不當使用他人資料進行登記及買賣電話儲存卡，或有機會列為新的罪行，因此需要小心衡量政府涉及的範圍，適時進行公眾諮詢 。

通訊辦亦都會根據警方所提供的資料，要求電訊商做出一個攔截。（警方提供）

有市民不時接獲由#字開頭的詐騙訊息，陳建良解釋有關訊息並非由流動網絡發出，是由「偽基站」的2G網絡發出，電訊商亦會密切監察情況，因此呼籲市民關閉2G網絡，而在今年6月後，本港2G網絡已暫停，手機商推出的新手機，亦不會有2G網絡。

通訊辦呼籲，防騙最好方法，是時刻提醒自己，家人和朋友，時刻保持高度警惕，無論短訊傳送人名稱是甚麼也好，都不要隨便開啟短訊裡面的連結，更不要披露個人資料、密碼，亂轉帳，以免受損失。