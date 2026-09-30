假冒支付平台客服呃續保　電騙中心營運不足兩日即被冚　警拘8人

警方成功搗破一個租用住宅單位作為電話詐騙中心的詐騙集團，共拘捕8人，包括一名25歲男主腦，涉嫌「串謀詐騙」。調查顯示，詐騙集團會冒充支付平台客服，訛稱受害人已開通保險服務並要求支付續保費。當受害人否認購買該服務時，騙徒會將電話轉駁至假冒銀行職員，藉此誘騙受害人匯款。



涉案電騙中心據知於9月28日開始營運，至29日下午則被警方搗破，營運不足兩日，而集團已成功撥打超過400通電話，警方目前正核實受害人數及涉案金額。



據了解，騙徒涉嫌冒充Alipay及Wechat等電子支付平台客服。

警方搗破一個詐騙集團拘捕8人，包括一名男主腦。行動中，檢獲多部手提電話、電話卡，並在部分電話內發現假冒客服的講稿。（林振華攝）

旺角警區重案組第二隊高級督察黃穎珩表示，警方根據情報鎖定一個位於住宅單位的電話詐騙中心，並於昨日下午進行突擊搜查。人員在單位內發現3男4女正在假扮支付平台的客戶服務員，致電進行詐騙。行動中，警方檢獲多部手提電話、電話卡，並在部分電話內發現假冒客服的講稿，其後人員於今日在再在落馬洲區拘捕一名25歲的本地男主腦。

根據調查顯示，該詐騙集團於9月28日開始營運，並以短期租約租用涉案單位。詐騙集團利用購入的電話卡致電受害人，冒充支付平台客服，訛稱受害人已開通保險服務並要求支付續保費。當受害人否認購買該服務時，騙徒會將電話轉駁至身處其他地方的假冒銀行職員，藉此誘騙受害人匯款。警方初步發現，該中心在營運期間已打出超過400個本地詐騙電話，目前正核實受害人數及涉案金額。

被捕的4男4女年齡（19至35歲），大部分報稱無業。所有被捕人士現正被扣留調查。案件將於周五（2日）上午在西九龍裁判法院提堂。

黃穎珩續指，是次以情報主導的行動成功及時瓦解該詐騙集團，防止更多市民受騙。警方藉此呼籲市民，如接獲來歷不明的電話或不知名的客服熱線，切勿隨意致電。若對方要求匯款或索取銀行密碼等個人資料，更應提高警覺。市民如有懷疑，應直接透過官方渠道向相關機構查詢，亦可使用警方「防騙視伏器」應用程式評估電話或連結的風險，或致電「防騙易熱線18222」求助。

警方重申，「串謀詐騙」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。

警方搗破一個詐騙集團拘捕8人，包括一名男主腦。行動中，檢獲多部手提電話、電話卡，並在部分電話內發現假冒客服的講稿。（林振華攝）