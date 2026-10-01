何文田停電︱內地客憂再斷電欲轉酒店　中電指今早恢復供電

何文田窩打老道一帶昨晚（30日）11時起有供電設備出現故障，多幢大廈突然停電，當中包括香港九龍維景酒店。有內地旅客昨晚因酒店房間沒有冷氣，需要到大堂乘涼，不過擔心再次停電，欲轉酒店；亦有內地旅客表示沒有因此影響旅遊體驗，仍然感到正面。現場可見，中電派出兩部流動發電機，為受影響大廈暫時恢復電力；現場仍有工人正在搶修。



中電發言人今早表回覆查詢指，就昨晚九龍城區窩打老道附近的電力事故，經中電工程人員全力搶修，並調動多部流動發電機支援，於今日上午3時47分為所有受影響客戶恢復供電。今早居民陸續用電，臨時供電因負載情況出現不穩，引致約650名客戶的電力供應一度受影響。經搶修後，受影響客戶亦陸續於上午8時恢復供電。



中電派出兩部流動發電機，為受影響大廈暫時恢復電力；現場仍有工人正在搶修。（翁鈺輝攝）

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來自武漢的旅客左先生昨日抵港，入住香港九龍維景酒店，預計會留港三天。雖然昨夜酒店停電，但他形容「昨晚很好，不是很熱」，又指凌晨3時許已恢復電力。停電沒有影響左先生的興致，他說：「香港目前挺好的，體驗都蠻好的，都很熱情。」

另一名來自福建的旅客黃先生一行10多人、3個家庭昨日經由澳門抵港繼續行程，同樣預計明天離開。黃先生憶昨日停電令房間沒有冷氣，直言：「肯定是（好熱）！」幸酒店大堂仍有電力供應，他留在大堂乘涼。由於此行帶同小孩，黃生擔心今日再次停電，所以打算轉酒店，不過不會影響他對香港的信心。

據知香港九龍維景酒店設有後備電力，但只能供應到一部升降機和地下大堂，換言之，酒店房沒有冷氣。

來自武漢的旅客左先生昨日抵港，入住香港九龍維景酒店。即使經歷停電，左先生表示：「香港目前挺好的，體驗都蠻好的，都很熱情。」（翁鈺輝攝）

住在受影響大廈的居民梁先生昨晚11時許開始停電，他見狀於是暫時搬走。據他了解，今晨4點許中電已接駁臨時電力，暫時已恢復供電。《香港01》正向中電查詢。

住在受影響大廈的居民梁先生昨晚11時許開始停電，他見狀於是暫時搬走。（翁鈺輝攝）

中電發言人早前表示，9月30日晚上約11時18分，中電位於九龍城區窩打老道附近有供電設備出現故障，影響約1,000名客戶的電力供應。中電正全力搶修，並調動多部流動發電機，務求盡快為受影響客戶復電。中電社區支援隊及客戶經理正提供適切支援，並與當區民政事務處、區議員及物業管理公司緊密溝通及協調，同時為受影響院舍及樓宇提供流動電池及緊急照明設備作支援。

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）