國慶維港水上跑車｜業界：難言來自內地否　港早年有同類船領牌

昨晚（1日）國慶日煙花滙演期間，一艘外觀如開篷跑車的快艇，在維多利亞港海面航行，其間它亮起頭尾燈，在傳統觀光船隻之間穿梭，宛如在陸地道路行駛的車輛，引起網民討論。



香港遊艇協進會會長何偉樂回覆《香港01》查詢表示，涉事船隻類型在業界通稱為 Jet Car（水上跑車）；同類型的船早年已曾在香港水域出現並成功領牌。惟他指出，單憑片段難以斷定該艘船是否來自內地，或船的實際航速是快是慢。



船隻的底部亮起綠燈。（threads：memebox.hkg 影片截圖）

何偉樂指出，近年全球遊艇設計趨向多元化，海外市場亦經常會見到結合汽車外觀、或概念性的遊艇及水上玩具。片中在業界通稱為Jet Car（水上跑車），同類型的船早年已曾在香港水域出現並成功領牌。

從網上片段可見，該艘跑車外型的快艇，載有3人，在漆黑中的維港出現，行駛期間附近亦有其他較大型的快艇及觀光渡輪。有網民指片中船隻航行速度甚快，擔心影響海域安全。何偉樂稱，片中顯示拍攝時應正值煙花匯演後的散場階段，環境較為動態，單憑片段難以準確判斷其實際航速是快是慢。但他指出，當時維港已實施嚴格的限制區與航行管制，所有船隻理應在海事處及水警宣布正式解封後方可通行，且觀賞船隻也僅限於指定範圍內安全停留。

香港海事處與廣東海事局剛於2026年9月28日，正式簽署「粵艇南下」和「港艇北上」工作安排，但尚未公布「粵艇南下」實施細節。何偉樂表示，隨着大灣區遊艇自由行及「粵艇南下」的普及，香港遊艇協進會非常歡迎內地遊艇業界人士來港交流，以推動香港作為亞洲遊艇樞紐。

但他強調，所有參與跨境交流的遊艇與駕駛者，均須嚴格遵守香港的航行法例及避碰規則；協會會與各界保持緊密溝通，共同維護香港水域的安全與航行秩序。

翻查資料，本港有遊艇租賃平台推出聲稱是全港首艘及唯一的「Fiat 500 海上跑車體驗」，其外型與跑車無異，每艘「跑車」最多可容納3名乘客。平台稱海上跑車由經驗豐富的船長駕駛，並遵守海事處安全標準，船上亦配備齊全的救生設備。

船隻在維多利亞港海面上航行，網民指它船速甚高。（threads：memebox.hkg 影片截圖）

該船隻在傳統觀光船之間穿梭。（threads：memebox.hkg 影片截圖）