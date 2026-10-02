佐敦外籍醉漢涉持假槍被捕毀警署牆　控管仿製槍械及刑毁周六提堂

本周三（9月30日）10時許，一名澳洲籍醉漢疑持有曲尺手槍，在油麻地街頭徘徊，再進入佐敦廟街192號一間酒吧，驚動負責人報警。警方反恐特勤隊和衝鋒隊到場，荷槍實彈搜捕涉事男子。



警方最終拘捕該名男子，在他身上檢獲一把懷疑氣槍，據悉被捕人遭押送至油麻地警署後，情緒激動，毁壞牆壁及一個煙霧探測器。警方今日（10月2日）表示，被捕男子已被控一項「管有仿製槍械」罪及一項「刑事毁壞」罪，案件將於明日（10月3日）在西九龍裁判法院提堂。



疑犯黑布蒙頭，被帶上警車。（陳永武攝）

據了解，該名36歲澳洲籍男子疑在街上手持疑似手槍物體，早已有途人報警；隨後他進入廟街一間酒吧欲借廁所，但酒吧負責人赫見他竟手持手槍物體，於是亦報案及請求他離開。此時有人情緒激動及大叫。警察到場後立即將該名澳籍男子拘捕，據知當時有人身上已帶有酒氣。

事發後，反恐特警隊和衝鋒隊到場，配備裝備。（Threads@fffff999_0711圖片）

消息稱，被捕人遭押送至油麻地警署後，有人情緒再次激動大叫，期間弄壞一個煙霧警報器、及一幅牆，警員遂以涉嫌「刑事毁壞」再次將其拘捕。警方召救護車到場，將被捕人送往廣華醫院治理。

據悉警員檢查涉案疑似手槍物體後，證實為塑膠製玩具槍，槍內並沒有子彈。其後警員向疑犯的妻子查問，得知他較早時於廟街一間玩具店，購買該塑膠製玩具手槍，打算送給兒子玩。

事發後，反恐特警隊和衝鋒隊到場，配備裝備，部份警員更持槍，並在樓梯口戒備。（Threads@fffff999_0711圖片）