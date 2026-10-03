天水圍2巴士迷影巴士爆衝突　黑衣男猛推撐傘男　警列糾紛｜有片

社交媒體昨日（2日）流傳多段影片和多張照片，顯示天水圍市中心公共運輸交匯處、嘉恩街近栢慧豪園，消息稱，由於港鐵有一輛型號的巴士今日（3日）退役，昨日行走K74線，吸引大批巴士迷登車及拍攝。同晚8時許，巴士完成最後一程返回上址總站時，多名巴士迷站出馬路拍攝。許多人長期站在車頭位置，發生互相推撞，有人即場報警。警方接報到場，將3名巴士迷帶上警車調查。



其中一條影片顯示一名黑衣黑褲、戴口罩的男子在馬路用力猛推一名撐傘男子，現場傳出歡呼聲，另一條影片相信從另一個角度拍攝，該名撐傘男聲音沙啞，大罵「報警，你打我」，甚至嘗試踢向該名黑衣男，並用傘篤向對方，隨後轉身離開，但黑衣男上前，在馬路大力推撐傘男，撐傘男向前走了數步，但沒有跌倒，現場亦有人指摘撐傘男先動手，要求他報警。



一名黑衣黑褲、戴口罩的男子在馬路用力猛推一名撐傘男子，現場傳出歡呼聲。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該名撐傘男聲音沙啞，大罵「報警，你打我」，甚至嘗試踢向該名黑衣男，並用傘篤向對方。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男上前，在馬路大力推撐傘男。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

從其他影片可見，撐傘男繼續指控被黑衣男市襲擊，甚至致電懷疑報案；亦有人怒罵其他巴士迷擋路，黑衣男曾在巴士車頭跳舞，其間有私家車駛經需要減慢車速，防止誤撞民眾。

多名巴士迷站出馬路拍攝巴士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

警方回覆《香港01》查詢時表示，昨晚（2日）8時02分接獲一名男子報案指，見到3名男子站在上址一輛巴士車頭位置影相，其間發生口角和肢體碰撞，警員到場了解，33歲劉姓男子、18歲胡姓男子和16歲少年達成和解，案件列作「糾紛」處理，無人被捕。