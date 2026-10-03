飛鵝山墮崖亡｜救護總隊目休班練攀石殞命　妻：經常參與不同課程

51歲休班救護總隊目，昨日（2日）偕同袍在飛鵝山自殺崖攀石期間，疑意外墮崖身亡。死者遺孀心情沉重，她指丈夫隸屬天水圍分局，休班期間經常參與攀石的課程或訓練，現階段不知道昨日的練習是否與部門活動有關。



一名休班救護總隊目，在飛鵝山自殺崖攀石期間發生意外。消防員在大雨下游繩搜救，由政府飛行服務隊直升機吊起送院﹐惜告不治。（梁偉權攝）

死者姓黃51歲，消防處昨日回覆查詢時表示，事故中的死者和傷者均為休班救護總隊目。消防處對於有屬員不幸離世感到非常難過，並對其家人致以深切慰問；處方已安排福利組接觸死者家屬，提供一切可行協助。

死者與家人住在消防已婚人員宿舍，《香港01》今早接觸到其妻子。黃太心情沉重，黯然道昨日是丈夫休假：「佢係練習，唔太清楚（是否部門要求的課程），佢平時放假都有去練習...有不同的課程，成日都有參與。本身係有工作職份，有好多練習，練習要掌握，有自己的鍛鍊。」她坦言不太清楚詳情，接報趕到醫院，已經陰陽相隔。

黃太又指，丈夫做救護員多年，目前在天水圍分局上班，而參與攀石活動亦有很長的時間。

事發於昨日，警方於下午2時半左右接報，指兩名男子在自殺崖攀石期間，其中一人由高處墮下，由同行同事報案。大批消防及警員到場救援，政府飛行服務隊亦派出直升機協助搜救。至下午4時許，消防員在崖邊發現事主，當時相當大雨，消防員冒雨將他救到安全地點，再由直升機送往東區醫院，惜告不治。而與事主同行的黃姓同袍（49歲）擦損輕傷，亦由直升機送往東區醫院治理。

據了解，事發時其中一條繩突然斷裂，導致事主從高處墮下。同行者嘗試拯救，但不成功。

休班救護總隊目於飛鵝山自殺崖攀石期間墮崖，消防員游繩搜救。（梁偉權攝）

政府飛行服務隊直升機到場協助拯救。（梁偉權攝）

漁護署行山黑點【8】飛鵝山石崖

飛鵝山自殺崖地理位置險峻，風化嚴重及滿佈碎石。由於沒有正式行山路線，過往曾發生多宗傷亡事故，已被漁護署列為「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」之一。因此，無論行山、岩壁攀爬，或是攀石，都要具備極高的技術與體能。