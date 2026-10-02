飛鵝山攀石男墮崖！漁護署19大行山黑點　獅子山、新娘潭上榜

漁護署行山黑點｜今日（2日）下午2時半左右，警方接獲報案，指兩名男子在自殺崖攀石期間，其中一人由高處墮下，據報當時事主身繫繩索。事主被救起時已陷昏迷。



行山最緊要量力而為，出發前一定要做足功課避免意外。《香港01》「好食玩飛」頻道整合19大漁農自然護理署列出的行山黑點，全部過去曾多次發生嚴重及致命意外，即使有經驗都要小心為上！



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今日（2日）下午約2時半，兩名男子於飛鵝山自殺崖進行攀石活動期間突發意外，其中一人疑由高處失足墮崖；據報事主事發時身上繫有繩索。警方接報後聯同消防趕赴現場，救援人員於下午4時許在險峻崖邊游繩展開搜救。其後現場雨勢轉大，搜救人員終尋獲墮崖事主，惟他已被證實陷昏迷。

一名男子疑於飛鵝山自殺崖攀石期間發生意外，消防員在大雨下游繩搜救，終尋獲事主。（梁偉權攝）

漁護署列秋天行山19大高危地點 獅子山／自殺崖上榜

西貢東

漁護署行山黑點【1】四疊潭

四疊潭是西貢區著名的淡水石澗水潭，前往四疊潭的路程雖短，但部分路段需要轉由濕滑的石澗而上，技術與體力需求較大，尤其在夏季或大雨過後，石澗內有可能發生山洪暴發。四疊潭過往亦曾發生過多宗奪命意外。

秋天行山高危地點【2】蚺蛇尖

蚺蛇尖被遠足人士稱為「香港三尖之首」，蚺蛇尖沒有官方山徑及指示牌，而且山勢陡峭、沿路無遮擋會增加暴曬時間，過往曾出現多宗因中暑及隱性疾病而出現的嚴重個案。

蚺蛇尖有指示牌提醒市民山路難行。

漁護署行山黑點【3】燕子岩

燕子岩位於海岸邊陲，洞內常有蝙蝠集結，洞內壁位長期濕滑，對新手十分危險。過往曾有女子沿著海蝕洞崖邊進行「綑邊遊」時不慎失足，直插入洞底水中。

漁護署行山黑點【4】撿豬灣

撿豬灣又名為「滾石灘」，位於西貢糧船灣，花山東南面的一個石灘。不過撿豬灣下行至撿豬灣石灘的路略為陡峭崎嶇，過往曾有女子懷疑在行山時失足墮崖死亡。行山人士要量力而為。

西貢西

漁護署行山黑點【5】擔柴山

擔柴山又稱為大藍蓋，雖然上落坡幅度合理，但大部分路徑都是長草沙石小徑，部分山徑難以分辨，而且中途會有凌亂支路，過往曾有男子前往擔柴山行山後失蹤。如果要前往擔柴山，必須時刻留意方向。

擔柴山高海拔372米，是西貢較為冷門的行山路線。

獅子山

漁護署行山黑點【6】獅子山山頂

雖然獅子山郊野公園是熱門行山地點，但獅子山山頂接近「獅頭」及「獅頸」位置多為懸崖，過往曾有行山人士因攀岩期間失足墮崖而喪命。

獅子山山頂「獅頭」及「獅頸」位置非常危險。

馬鞍山

漁護署行山黑點【7】吊手岩一帶

吊手岩是位於馬鞍山以西的一座險峰，沿途山勢陡峭、遍地碎石，行山時需要手腳並用攀爬上山。即使富有行山經驗，攀爬時亦最好繫上安全繩以策安全。

漁護署行山黑點【8】飛鵝山石崖

飛鵝山石崖俗稱自殺崖，地理位置險峻、風化嚴重及滿佈碎石。由於飛鵝山石崖沒有正式行山路線，過往曾發生多宗傷亡事故。曾有行山人士在抵達自殺崖山徑時，懷疑誤踩碎石失足墮崖。

不少人喜歡在自殺崖空中平台打卡，但萬一失手會至少下墮8米。（資料圖片）

八仙嶺

漁護署行山黑點【9】仙姑峰石崖

仙姑峰石崖又稱為馬騮崖，部分路段較茂密、陡峭急直，攀登時須手足並用，體能需求大而且有一定危險性。曾有行山人士想登上仙姑峰頂時，攀爬石壁一時失足墮至崖底。

漁護署行山黑點【10】屏南石澗

「屏南石澗」是香港九大石澗之一，有「死神石澗」之稱。沿路會有多個大型瀑布水潭。屏風山山路陡峭，但在天雨連連的季節，洪水隨時暴至，若石澗上游水位突然暴升會衝向下游令行山人士容易失去平衡，過往就曾有行山男子被洪水沖走斃命，非常危險。

屏南石澗會因大雨影響，水流變得湍急，非常危險。（資料圖片）

城門

秋天行山高危地點【11】大城石澗

大城石澗是大帽山流向城門水塘的最大型石澗，屬於中等難度的行澗路線。大城石澗需要手腳並用、落水及攀爬，另外天雨時石澗環境會更為險峻，較少行澗的朋友，應先評估能力是否合適後才前往，下雨天時亦不應行走石澗。

大帽山

漁護署行山黑點【12】大石石澗

大石石澗曾經發生過致命意外，因為需要行山人士手腳並用攀爬，而石澗地下較為濕滑，存在潛在風險，曾有女子因跣腳意外墮崖。

船灣

漁護署行山黑點【13】新娘潭瀑布

新娘潭位於大埔的船灣郊野公園，是其中一條熱門行山路徑。不過，新娘潭瀑布非常濕滑、危險，若大雨或雨後，水量及風險會隨之大增，不建議涉水到新娘潭，多年來發生過多宗墮崖意外。

新娘潭瀑布有「香港四大鬼域之首」之稱，每年都有許多行山意外。（圖片來源：維基百科）

南大嶼

漁護署行山黑點【14】狗牙嶺一帶

狗牙嶺位於大嶼山郊野公園，但狗牙嶺一帶屬四至五星級難度山徑，山徑沿途無欄杆或石級，而且大部分山徑無樹木或草叢阻擋、滾石碎石多，非常危險，無相關知識及裝備的行山人士應避免前往。

漁護署行山黑點【15】水澇漕

水澇漕是九大石澗之一，位於大嶼山二澳山上，需要沿著水澇漕石澗攀爬而上，曾有男子在大嶼山水澇漕行山，期間懷疑失足，由山坡墮下6米深山邊。此行山路徑地勢險要，非常危險，不適合行山初哥。

漁護署行山黑點【16】倒腕崖

倒腕崖位於鳳凰山，屬於高難度的行山路徑。由於山徑不明顯，途中需要攀爬，另外有狹小的高崖台需要用到落繩技巧，如非擅長爬山人士應避免前往。

倒腕崖屬於高難度的行山路徑。（圖片來源：Flickr）

漁護署行山黑點【17】羅漢塔

羅漢塔同樣位於鳳凰山，攀爬羅漢塔要手腳並用，需要相當的經驗和體能。過去曾有女子攀爬羅漢塔，最後失足直墮十五米深崖底最終不治。

北大嶼

漁護署行山黑點【18】黃龍坑

黃龍坑位於大東山與蓮花山之間，而黃龍坑郊遊徑其中一路段有逾1,400級的石級非常陡峭且需要大量體力消耗，攀升的高度更近600米，即使是有經驗的行山人士前往亦有一定危險性。曾有行山人士於黃龍坑石澗遠足時不慎失足墮下身亡。

黃龍坑郊遊徑短距離攀升極高（野外動向授權使用）

漁護署行山黑點【19】彌䃟石澗

彌䃟石澗俗稱摩天崖，對上30米更有「澗美崖險」之美譽，吸引不少行山人士前往。彌䃟石澗山路陡峭、石澗濕滑，需要手腳並用登山，而且彌䃟石澗山崖更是接近垂直狀態，一旦失平衡後果不堪設想。過往彌䃟石澗曾發生多宗意外，部分更懷疑因失足墮下山坡而喪命。

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