雙程證夫婦招韋家幫偷渡來港　兩月潛25屋掠$369萬財物　6人落網

警方新界北總區刑事部偵破內地跨境爆竊集團。人員經深入調查，鎖定一個由內地主腦操控、針對本港偏僻村屋及獨立屋的爆竊集團，相信與今年8月至10月全港25宗爆竊案有關，總損失高達369萬元。



警方於昨日（2日）清晨共拘捕6名男女，包括一對持雙程證的內地主腦夫婦、3名內地竊匪及一名本地車手，其中兩名竊匪為「韋家幫」成員；並起回總值逾60萬元贓物及一批爆竊工具。警方相信，主腦負責安排內地竊匪非法入境犯案，並招攬車手，接載竊匪往返目標犯案區域及藏身地點。警方呼籲市民假期外出時切記鎖好門窗，慎防賊人有機可乘。



警方起回部分贓物，包括現金、首飾、手錶及手袋，總值超過60萬港元。（林振華攝）

+ 5

新界北總區重案組署理總督察吳斯軒表示，涉案爆竊集團活躍於全港多區，包括元朗、屯門、大埔、西貢、馬鞍山及香港仔，相信與今年8月至10月期間，全港發生的共25宗爆竊案有關。其中23宗涉及村屋或相鄰的獨立屋，餘下2宗案中遇竊的則是香港仔區住宅。

該集團在全港各區（包括元朗、屯門、大埔、西貢、馬鞍山及香港仔）活躍，相信與今年8月至10月期間全港發生的一共25宗爆竊案有關。 （警方提供）

該爆竊集團專門針對位置偏僻、鄰近山邊且保安薄弱的村屋單位，賊人主要趁住戶在傍晚外出用餐時，利用爆竊工具撬開門窗，或經未鎖上的門窗潛入屋內，盜取金器、首飾及現金等財物。他們的目標主要是貴重且易於攜帶的財物，以便逃走及變賣。單一最大損失的案件涉及香港仔一個住宅單位，損失財物價值約60萬港元；25宗案件的總損失共約369萬港元。

新界北總區重案組第一隊高級督察吳斯軒交代案件，指警方起回部分贓物，包括現金、首飾、手錶及手袋，總值超過60萬港元。（林振華攝）

警方翻查並分析大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃的片段，鎖定該爆竊集團成員的身份、車輛活動路線及藏身地點。該集團分工明確，主腦負責安排內地男子非法入境並在香港落腳，以及招攬車手，接載非法入境者前往目標犯案區域及藏身地點。

據悉，該集團大約由8月下旬開始活躍並犯案，賊人通常會趁公眾假期市民外出旅遊或用餐時，挑選較易得手的目標進行爆竊。本地車手每次接載賊人，可獲500元報酬。

該集團分工明確，主腦負責安排內地男子非法入境並在香港落腳，以及招攬車手，接載這些非法入境者前往目標犯案區域及藏身地點。（警方提供）

+ 1

吳斯軒指，警方於昨日（2日）清晨展開拘捕行動，共拘捕6人，罪名包括爆竊、串謀爆竊、安排未獲授權進境者前來香港的旅程、協助及教唆非法入境者，以及非法入境後未得入境事務處處長授權而留在香港。

被捕人年齡介乎31至45歲，包括持雙程證的主腦夫婦、一名本地車手，以及3名負責入屋爆竊的非法入境內地男子。消息指，其中兩名非法入境者為內地「韋家幫」成員，警方在其藏身地點拘捕他們時，在其中一人的背囊起回首飾、手錶等贓物。

被捕人年齡介乎31至45歲，包括持雙程證的主腦夫婦。（警方提供）

行動中，警方截獲一輛接載賊人往返犯案目標地區的車輛，並起回部分贓物，包括現金、首飾、手錶及手袋，總值超過60萬港元。警方亦在被捕人藏身的落馬洲鐵皮屋，檢獲一批爆竊工具，包括鐵筆、剪鉗及爬山工具，並檢獲相信為他們犯案時所穿著的衣物。6名被捕人現正被扣留調查；警方調查仍在進行，不排除會有更多人被捕。

警方指出，此類案件多數發生在住戶外出用餐或離家期間，且部分住戶忘記鎖好門窗，賊人因而有機可乘。警方呼籲市民外出時緊記鎖好門窗，避免在家中擺放大量貴重物品，並考慮加裝防盜系統及高質素的閉路電視系統。如發現任何可疑人等，應立即通知警方。

警方表示，將繼續採取零容忍態度，以情報主導方式並善用科技，全力打擊這類跨境有組織的分工爆竊集團。

警方重申，爆竊屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。