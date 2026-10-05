珍惜生命｜北區醫院地盤男測量師墮斃　院方促總承建商提交報告

今日（5日）下午4時20分，一名男子倒臥上水保健路9號一個地盤地下，陷入昏迷，其同事懷疑他從高處墮下，遂報案求助。救援人員接報趕至，發現姓何（57歲)）事主仍然不省人事，隨即由救護車將他送往就近的北區醫院搶救，其後證實不治。警方經調查後，相信事主從上址一個臨時辦公室墮下，於現場沒有檢獲遺書，稍後將驗屍確定其死因。據了解，何男任職測量師，疑近日受工作問題困擾。



北區醫院回覆《香港01》查詢表示，下午4時15分接獲地盤工程總承建商通知，指一名受僱於總承建商的工程人員由高處墮下，該人員其後被送往北區醫院急症室搶救，惟不幸離世。

傷者被送往北區醫院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

北區醫院稱，對事件感到難過，向死者家屬致以深切慰問，並已要求總承建商必須為家屬提供適切協助。院方非常關注事件，在知悉事件後隨即向工程總承建商了解及跟進，並敦促總承建商必須盡快向院方提交報告。

上水保健路一個地盤一名男子疑從高處墮下，送院搶救後不治。據了解，事主懷疑從一個臨時辦公室墮下。（王譯揚攝）

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