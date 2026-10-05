海關機場檢6公斤大麻花值$120萬　曼谷抵港49歲內地男涉案被捕

海關昨日（10月4日）在機場偵破入境旅客販毒案，檢獲約6公斤懷疑大麻花，估計市值約120萬元。調查期間，關員相信一名從泰國曼谷飛抵香港的49歲內地男旅客涉案，遂將其拘捕；同時在其隨身行李內，發現兩盒含有懷疑第一部毒藥產品及一支未完稅香煙。案件仍在調查中。



海關昨日（10月4日）在機場檢獲約6公斤懷疑大麻花，估計市值約120萬元；一名從泰國曼谷飛抵香港的49歲內地男旅客涉案被捕。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。