騙徒扮香港航空等客服　出發前一日訛稱機票取消　最多騙走$136萬

警務處反詐騙協調中心指，本港近期假冒客服騙案呈上升趨勢，多宗個案涉及騙徒冒充香港航空、友和（Yoho）及BUILT-IN PRO等知名商戶。騙徒事先透過非法途徑，取得市民的機票或電器訂單紀錄，甚至選在市民出發前一天致電受害人訛稱取消航班，利用受害人焦慮慌亂的心理降低戒心。受害人涵蓋不同年齡層，損失金額由數萬元至136萬元不等。



反詐騙協調中心指出，騙徒的手法極具針對性。他們非法獲取市民的個人資料及消費紀錄後，冒充客服人員主動致電事主，訛稱「航班取消、機件故障」或「家電存在安全問題需回收」，並提供虛假的聯絡電話，聲稱可協助辦理改簽、退款或賠償。

當事主按指示聯絡後，騙徒會進一步假冒「銀聯」或公司職員，引導事主登入虛假網站。隨後以「驗證身份」為由，要求事主透過網上銀行轉帳至指定戶口，或誘騙事主將所謂的「驗證碼」填入轉帳金額欄位，從而轉走資金。

反詐騙協調中心提醒市民，提防假冒香港航空、友和及BUILT-IN PRO的假客服。

其中一宗嚴重個案，事主先前經香港航空官網購買兩張機票，原定9月30日出發。在出發前一日，事主接獲自稱港航職員的普通話來電，對方能準確說出其航班編號及起飛時間，並稱航班已取消，可安排改簽及每張機票賠償300元，要求事主透過WhatsApp聯絡「保險職員」。事主未有起疑，於上班期間按指示登入虛假網站，並透露多個銀行戶口結餘。騙徒隨後以「轉帳驗證」為名要求事主轉帳，聲稱完成後會「原路退回」。事主在其指示下多次轉帳至不同戶口，最終累計損失高達136萬元。

警籲接獲可疑來電即掛斷 勿回撥電話

警方呼籲市民，如接到可疑來電，立即掛斷，不要回撥短訊內的電話號碼。香港航空只會透過官方電話號碼3916 3666（香港）或9507 1500（內地）聯絡客戶。查詢航班狀況、退款安排或核實來電真偽，請自行前往香港航空官網使用「在線諮詢」，或致電「聯絡我們」頁所列客戶服務電話，不要使用對方提供的連結或號碼。

BUILT-IN PRO顧客請經官網所列方式，或 WhatsApp號碼6761 1327向公司核實，不要回撥可疑來電所提供的號碼。

友和顧客應經友和官方網站或應用程式核實，不要輕信來電者自報的身份。

即使對方能說出你的個人資料，並不代表他是真正的職員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料。警方提醒市民除了向有關機構驗證，也可在守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」應用程式輸入可疑資料查核。如有懷疑，可致電「防騙易熱線」18222求助。